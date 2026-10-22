Adam Wolkes Freundin: "Ich hielt seine Hand"

Mit nur 38 Jahren starb Adam "SkylineTV" Wolke an einer Hirnblutung. Wenige Tage nach seinem Tod spricht seine Partnerin Verena Ullrich auf Twitch über die schwersten Stunden ihres Lebens.

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Verena Ullrich kämpft mit den Tränen. In einem bewegenden Twitch-Stream versucht die Streamerin, den Verlust ihres Partners in Worte zu fassen. Adam Wolke, in der Szene als "SkylineTV" bekannt, starb an einer Hirnblutung infolge eines geplatzten Aneurysmas. Für Verena ist nichts mehr, wie es war.

"Wir müssen da jetzt einmal gemeinsam durch, okay?", sagt sie zu ihren Zuschauern. Sie weiß, dass das Leben irgendwie weitergehen muss. Doch der Schmerz ist überwältigend. "Es muss doch irgendwie weitergehen", sagt sie unter Tränen.

Dann erzählt sie von den dramatischen Momenten, die sie nicht loslassen: "Nichts bringt mir meinen Adam zurück. Ich habe alles versucht, was ich konnte. Ich war dabei, als es passiert ist. Und ich habe seine Hand gehalten."

"So eine unfassbare Verzweiflung"

Wie sehr sie der Tod ihrer großen Liebe mitnimmt, wird im weiteren Verlauf des Streams deutlich. "Es ist schlimm. Es ist eine absolute Katastrophe. Ich habe so was in meinem Leben noch nie gefühlt. So eine unfassbare Verzweiflung", sagt Verena.

Derzeit vermeidet sie es, Fotos von Adam anzusehen, weil jede Erinnerung schmerzt. Gleichzeitig wird ihr bewusst, wie sehr sie ihn vermisst. "Jedes Mal sehe ich ihn und manchmal zoome ich ran und denke: Oh mein Gott, der perfekte Mann. Was würde ich noch mal geben, um ihn umarmen zu können?"

Verena und Adam standen zwar beide regelmäßig vor der Kamera, ihre Beziehung hielten sie jedoch weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Verena streamt seit 2023 hauptberuflich und hat rund 70.000 Follower auf Twitch. Nun teilt sie mit ihrer Community einen der wohl schwersten Momente ihres Lebens.

Bis zum letzten Atemzug an seiner Seite

Twitch-Streamer Adam Wolke starb an einer schweren Hirnblutung. © Instagram/sklinetv_live

Auch von Adams letzter Nacht erzählt Verena. Sie blieb die ganze Zeit bei ihm und wich nicht von seinem Bett. "Er hat auch seine letzte Nacht auf dieser Welt nicht alleine verbracht. Ich habe die ganze Nacht an seinem Bett gelegen. Bis zum letzten Atemzug. Er war nicht allein, aber ich konnte nichts mehr tun."

Sie konnte ihren Partner nicht retten. Doch bis zum Schluss war sie an seiner Seite. Jetzt muss Verena mit dem Verlust eines Menschen leben, den sie als die Liebe ihres Lebens beschreibt.