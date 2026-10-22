Ilzer-Elf zaubert: Hoffenheim watscht Lyon mit 3:0 ab!

Befreiungsschlag für Christian Ilzer in der Europa League! Die TSG Hoffenheim setzt sich gegen Olympique Lyon dank einer Kramaric-Gala hochverdient mit 3:0 durch und holt die ersten Punkte.

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Die TSG Hoffenheim hat nach dem Befreiungsschlag in der Bundesliga auch auf internationaler Bühne ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Das Team des österreichischen Cheftrainers Christian Ilzer feierte am 3. Spieltag der Europa-League-Ligaphase einen hochverdienten 3:0-Heimsieg gegen den französischen Tabellenführer Olympique Lyon und strich damit die ersten drei Punkte ein. Vor 21.029 Zuschauern in der Sinsheimer Arena agierten die Hausherren von Beginn an extrem gallig und zwangen die hochfavorisierten Franzosen zu zahlreichen Fehlern. Lyon-Torhüter Greif verhinderte zunächst Schlimmeres, ehe Lemperle kurz vor der Pause per Einwurf verlängerte und Matchwinner Andrej Kramaric (45.+4) per Kopf zur verdienten Führung vollendete.

Doppelschlag zieht den Franzosen den Zahn

Direkt nach dem Seitenwechsel nutzte die Ilzer-Elf die defensiven Unzulänglichkeiten der Gäste eiskalt aus. Nach einem folgenschweren Ballverlust von Lyons Himbert schalteten die Kraichgauer blitzschnell um: Adam Daghim bedankte sich für das unfreiwillige Zuspiel von Kamara und stellte per feinem Flachschuss auf 2:0 (49.). Lyon fand in der Folge überhaupt keine Mittel mehr gegen die defensiv bombenfest stehende TSG. Prass, Hranac und Kabak fingen die zaghaften Angriffsversuche der Gäste mühelos ab, während das Mittelfeldzentrum das Geschehen souverän diktierte.

Hlozek setzt den Schlusspunkt zum Kantersieg

SINSHEIM, GERMANY - OCTOBER 22: Christian Ilzer, Head Coach of TSG 1899 Hoffenheim, celebrates after the team's victory in the UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3 match between TSG 1899 Hoffenheim and Olympique Lyonnais at Rhein-Neckar-Arena on October 22, 2026 in Sinsheim, Germany. (Photo by Alex Grimm/Getty Images) © Getty Images

In der Schlussphase schraubten die Hoffenheimer das Ergebnis schlussendlich verdientermaßen weiter in die Höhe. Nach einem schwachen Befreiungsschlag der Franzosen schaltete Kabak (83.) schaltete schnell und schickte Asllani. Dieser bediente Kramaric, der das Auge für den eingewechselten Adam Hlozek (83.) hatte – der Tscheche schob trocken zum 3:0-Endstand ein. Für Ilzer und Hoffenheim war es nach dem Ligasieg gegen Gladbach der zweite Erfolg binnen weniger Tage, ehe am kommenden Sonntag (15:30 Uhr/live Sport24-Liveticker) das Bundesliga-Duell gegen Bayer Leverkusen wartet.