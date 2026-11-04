Ambros: Skurriler Unfall mit goldener Schallplatte

Bei "Hinter den Schlagzeilen" verriet Joesi Prokopetz, was seinem Freund Ambros passiert ist.

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Austropop-Legende Joesi Prokopetz ("Es lebe der Zentralfriedhof", "Die Blume aus dem Gemeindebau") war kurz nach Allerheiligen in Patrick Budgens Sendung "Hinter den Schlagzeilen" zu Gast.

Austropop-Trilogie

Das Gespräch drehte sich natürlich um Friedhofsbesuche im Allgemeinen und den Zentralfriedhof im Speziellen. Dieser hat für ihn nach wie vor eine einzigartige Atmosphäre. Im Gespräch mit Budgen plauderte Prokopetz auch über sein soeben frisch erschienenes Buch, das den Titel seines größten Hits trägt: "Es lebe der Zentralfriedhof". Der 70er-Jahre-Krimi (Teil seiner Austropop-Trilogie) dreht sich um mysteriöse Geschehnisse zum 100-Jahre-Jubiläum des Friedhofs, die sogar Bundeskanzler Kreisky treffen.

Patrick Budgen © ORF/Thomas Ramstorfer

Schulfreunde

Doch was wäre eine "Hinter den Schlagzeilen"-Sendung ohne die eine oder andere köstliche Anekdote? Prokopetz hat eine auf Lager, die allerdings auch schmerzhaft ist.

Prokopetz mit Ambros - sie lernten sich in der Schule kennen © Screenshot ORF

Bereits zu Schulzeiten auf der "Grafischen" lernte Joesi Prokopetz Wolfgang Ambros kennen, sie wurden Freunde, spielten zusammen Gitarre.

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Probleme eines Austro-Poppers

Prokopetz und Ambros sehen einander nicht oft, aber "wenn wir uns treffen, ist es so wie es sein sollte, wunderbar!" Sie telefonieren gelegentlich und jüngst erzählte Ambros Prokopetz bei dieser Gelegenheit, dass er mit dem Fuß derzeit in keinen Schuh passe. Was passiert sei? Prokopetz: "Ihm ist eine goldene Schallplatte auf den Fuß gefallen!"