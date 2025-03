Fischer nach 94 Tagen auf hoher See gerettet

Ein peruanischer Fischer hat mehr als drei Monate in einem kleinen Boot auf hoher See überlebt.

Der 61-jährige Máximo Napa konnte am Samstag das Krankenhaus verlassen, wie die peruanische Marine mitteilte. Napa war am Dienstag gerettet worden, nachdem er 94 Tage mit seinem Holzboot in internationalen Gewässern getrieben war. Der Fischer war am 7. Dezember mit seinem Boot aus dem Hafen von San Juan de Marcona im Südwesten Perus ausgelaufen.

Aufgrund schlechter Wetterbedingungen und der Strömung kam er vom Kurs ab und sein kleines Boot wurde aufs Meer hinausgetrieben. Am Dienstag wurde er schließlich von der Besatzung eines ecuadorianischen Schiffs in der Nähe der rund tausend Kilometer weiter nördlich von San Juan de Marcona gelegenen Hafenstadt Chimbote gerettet.

"In guter körperlicher Verfassung"

"Herr Napa kam in guter körperlicher Verfassung an. Er konnte gehen und sich waschen. Geschockt, aber in guter körperlicher Verfassung", sagte der Hafenmeister der peruanischen Marine, Jorge González. "Es ist ein Wunder, dass sie meinen Papa gefunden haben (...). Wir haben die Hoffnung nie aufgegeben", sagte Napas Tochter Inés dem Radiosender RPP.

Napa berichtete örtlichen Medien, er habe überlebt, indem er Kakerlaken, Vögel und eine Schildkröte gegessen habe. "Ich wollte nicht sterben, für meine Mutter. Ich habe eine zwei Monate alte Enkelin, daran habe ich mich festgehalten. Jeden Tag habe ich an meine Mutter gedacht", sagte er.