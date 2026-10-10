oe24
TV
E-Paper
Immo
Welt

Sensationeller Fund

Forscher zählen 180.000 Riesenschildkröten auf den Seychellen

Gerhard Kopcsa
von
Aldabra-Riesenschildkröte auf einem Sandstrand auf den Seychellen, Nahaufnahme.
© Getty Images/iStockphoto
Auf dem Aldabra-Atoll leben deutlich mehr Riesenschildkröten als bislang angenommen.
OE24 auf Google bevorzugen

Eine neue Studie der Universität Exeter und der Seychelles Island Foundation (SIF), veröffentlicht im Fachmagazin "Ecology and Evolution", schätzt den Bestand der bedrohten Riesenschildkröten-Art (Aldabrachelys gigantea) auf rund 180.000 Tiere – vor allem auf der Seychellen-Hauptinsel Grande Terre.

Auch interessant

Kälte-Schock: Temperatur fällt unter 0 Grad

Hitler Mussolini gewinnt Wahl in Peru

Doppelter Tornado zerstört beliebte Urlaubsinsel

Ein Erfolg für den weltweiten Artenschutz

Die Zahl übertrifft frühere Annahmen von etwa 100.000 Exemplaren deutlich. Ein faszinierendes Beispiel für gelungenen Ökosystemschutz: Im 19. Jahrhundert war die Population durch intensive Jagd auf unter 1.000 Schildkröten geschrumpft. Erst seit dem strengen Naturschutz ab 1981 konnte sich der Bestand erholen.

Fünf Jahre akribische Zählarbeit

  • Gründliche Erhebung (2018–2022): Fünf Jahre lang nutzte das Forschungsteam aufwendige statistische Analysen und Modellierungen, um auch Tiere im dichten Dickicht zu erfassen. Neben den Galápagosinseln ist Aldabra der weltweit einzige Ort mit wildlebenden Riesenschildkröten.
  • Genauere Messmethoden: Der hohe Wert bedeutet nicht zwangsläufig ein starkes Wachstum seit den 1990er-Jahren, da frühere Zählungen ungenauer waren. Die Population blieb während des Erhebungszeitraums jedoch stabil.

Damit gibt es mehr Riesenschildkröten (180.000) als Einwohner auf den Seychellen (etwa 120.000).

Inselparadies Seychellen
Seychellen: Im 19. Jahrhundert war der Riesenschildkröten-Bestand durch intensive Jagd auf unter 1.000 Tiere geschrumpft. Seit 1981 steht das Gebiet unter strengem Naturschutz. © Getty

Frauke Fleischer-Dogley, Direktorin der SIF, bezeichnete die Daten als Beweis dafür, was langfristiges Engagement bewirken kann.

“"Die Daten sind ein Beweis dafür, was langfristiges Engagement bewirken kann – eine wundervolle Nachricht für die Seychellen und die ganze Welt."”

Frauke Fleischer-Dogley, Direktorin der SIF

Verbleibende Gefahren

Trotz des Erfolgs warnen die Forschenden vor verbleibenden Risiken. Neben dem Klimawandel, Dürren und dem steigenden Meeresspiegel stellen invasive Arten eine Gefahr dar. Ziegen wurden bis 2012 auf dem Atoll ausgerottet, jedoch bedrohen eingeschleppte Katzen und schwarze Ratten weiterhin Schildkröten-Eier und -Nachwuchs.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

"Masked Singer": Sein Akzent verriet diesen Sänger

Forscher zählen 180.000 Riesenschildkröten auf den Seychellen

Kälte-Schock: Temperatur fällt unter 0 Grad

Das legendäre Duell: Rudi Fußi vs. Gerald Grosz | FELLNER! LIVE

Britney Spears: Schlägt Lover Jason sie?

Medien: Schlager wechselt zu Wolfsburg

Polizeischüler bei Schießtraining verletzt

Beschädigt Häuser: Tornado zerstört beliebte Urlaubsinsel

Hitler Mussolini gewinnt Wahl in Peru

So trifft "Super"-El-Niño die Welt und Europa