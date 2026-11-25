Der junge, leidenschaftliche Motorradfahrer kam bei einem fürchterlichen Unfall in der Wiener Donaustadt ums Leben.

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Eine unfassbare Tragödie ereignete sich in der Nacht auf Samstag in der Wiener Donaustadt. Der erst 16-jährige David kam bei dem schweren Verkehrsunfall mit einem Linienbus ums Leben. Trotz verzweifelter Wiederbelebungsversuche gab es für den jungen Motorradfahrer keine Rettung. Die Anteilnahme an dem Tod des Teenies ist groß.

Dramatische Szenen an der Kreuzung

Der 16-Jährige war mit seinem Motorrad vom Telephonweg unterwegs, als es im Kreuzungsbereich der Schafflerhofstraße und Niklas-Eslarn-Straße zur folgenschweren Zusammenstoß mit einem Linienbus kam. Mehrere Passanten und später auch die alarmierten Einsatzkräfte kämpften um das Leben des Jugendlichen. Doch alle Bemühungen waren vergeblich: Der Notarzt der Berufsrettung Wien konnte nur noch Davids Tod feststellen. Wie es genau zu dem Crash kam, wird nun ermittelt.

David war auch bei der Freiwilligen Feuerwehr. © FF Großenzersdorf

Spendenaktion bringt bereits 10.000 Euro

"Für Davids Familie ist eine Welt zusammengebrochen", lauten die Worte auf der Plattform "GoFundMe", wo eine Spendenaktion für die Hinterbliebenen ins Leben gerufen wurde. Der Verlust sei schwer in Worte zu fassen, heißt es weiter. Das Geld soll bei Begräbniskosten und anderen finanziellen Belastungen helfen. Bereits mehr als 10.000 Euro sind zusammengekommen.

Feuerwehr nimmt Abschied von David

Auch die Freiwillige Feuerwehr Groß-Enzersdorf steht unter Schock. Erst im vergangenen Jahr war David der Feuerwehr beigetreten und hatte mit großem Einsatz seine Grundausbildung absolviert. " Sein Lächeln, sein Humor und sein Verantwortungsbewusstsein werden uns stets in Erinnerung bleiben", so ein Schreiben auf Facebook. Die Kameraden würden mit großer Bestürzung Abschied von einem Jugendlichen nehmen, der viel zu früh aus dem Leben gerissen wurde. Die Gedanken der Feuerwehr seien bei seiner Familie von David und allen, die ihm nahestanden.