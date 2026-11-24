Rätselhafter Fund
Fußgänger entdeckt Leiche in einer Gefriertruhe
Niederlande. Der Sender "RTV Utrecht" berichtete, dass die kleine Truhe mit dem Toten vor einem Einfamilienhaus im Utrechter Wohnviertel Pijlsweerd auf der Straße stand.
Laut Anwohnern könnte es sich um einen rund 20-jährigen Vermissten handeln, doch zu den genauen Umständen und einem möglichen Verbrechen gibt es noch keine gesicherten Erkenntnisse.
Wie Nachbarn erzählten, stand der Eisschrank schon seit rund zwei Wochen in der Nähe eines Müllcontainers, ohne dass sich jemand etwas dabei gedacht hätte.
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Anwohner gaben außerdem an, dass die Polizei das Haus schon vor dem Leichenfund regelmäßig aufgesucht hatte – der Grund dafür ist noch nicht bekannt.
Kleinere Auseinandersetzungen
Nach dem Fund kamen viele Menschen auf die Straße, es kam kurzzeitig zu Unruhe mit zwei kleineren Auseinandersetzungen, und ein junger Mann lief schreiend auf den abgesperrten Bereich zu.
Die Polizei ermittelt nun zu den Hintergründen des Todesfalls, während forensische Spezialisten mit der Beweissicherung begannen. Ob es bereits Festnahmen gab, ist noch offen; weitere Informationen sollen am Mittwoch folgen.
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