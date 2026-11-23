Whitney Ainscough (32) sorgt jetzt in Großbritannien für Aufsehen: Sie verlangt für den "Sunday Roast" jetzt Geld.

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Diese Idee könnte hohe Wellen in der Weihnachtszeit schlagen. Eine Mutter aus South Yorkshire, Großbritannien, machte jetzt publik, über das viele Frauen wohl bisher nur im Stillen nachgedacht haben.

Sie verlangt von ihrer Familie 30 Euro pro Kopf für das Weihnachtsessen. Ihre Kochkünste seien "auch jeden Penny wert", so Whitney Ainscough (32) selbstbewusst.

"Bad Momm" auf Instagram

Die Britin ist eine lokale Prominente, sorgt mit ihrem "Bad Momm"-Account auf Instagram für Aufsehen. Eine perfekte Mama? Fehlanzeige"

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Bereits jetzt, so verrät sie, verlangt sie für den "Sunday roast" - das traditionelle Essen am Sonntag in Großbritannien - von ihrer 12-köpfigen Familile 20 Euro pro Kopf. Insgesamt nimmt sie heuer rund 400 Euro ein und hofft noch Gewinn zu machen.

Die Familie sei übrigens "happy" und zahle gerne, lässt Whitney wissen.