Jetzt wird es spannend in der Causa Jamal Musiala! Während beim FC Bayern die Diskussion um den Umgang mit dem Offensivstar immer höhere Wellen schlägt, kündigte nun Joshua Kimmich eine Wortmeldung an.

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Der Bayern-Leader wurde am Sonntag bei einem Fanclub-Besuch in Viechtach auf seinen Mitspieler angesprochen, hielt sich zunächst aber zurück. Stattdessen ließ er eine brisante Ankündigung folgen: Am Mittwoch will er sich zur Musiala-Debatte äußern. Was Kimmich zu sagen hat, dürfte mit Spannung erwartet werden.

Wie "Sky" berichtet, wollte der 31-Jährige beim Fanclub-Termin noch nicht näher auf das Thema eingehen. Dabei kennt Kimmich Musiala bestens: Seit dessen ersten Einsätzen bei den Bayern-Profis stehen die beiden gemeinsam auf dem Platz, auch im Nationalteam sind sie Kollegen. Seine angekündigte Wortmeldung könnte der aufgeheizten Diskussion nun eine neue Wendung geben. Ob er sich hinter Musiala stellt oder auch kritische Töne anschlägt, ist bislang offen.

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Hoeneß & Rummenigge lösten Wirbel aus

Ausgelöst hatte die Debatte Ehrenpräsident Uli Hoeneß. Er stellte öffentlich infrage, ob Musiala dauerhaft wieder an sein früheres Leistungsniveau anknüpfen kann. Auch Karl-Heinz Rummenigge legte nach dem 1:1 gegen Köln bei "Sky" nach und brachte die Frage auf, ob Musialas Gehalt noch gerechtfertigt wäre, sollte der 23-Jährige sein früheres Niveau nicht mehr erreichen. Pikant: Gegen Köln hatte der Offensivstar nach rund zweimonatiger Pause gerade erst sein Comeback gefeiert.

Fans fordern Rückendeckung für Musiala

Der öffentliche Umgang mit dem Bayern-Juwel sorgt längst auch bei den Anhängern für Unmut. Bei der Jahreshauptversammlung kritisierte ein Mitglied die Aussagen über Musiala. Präsident Herbert Hainer stellte sich daraufhin hinter den Spieler und sicherte ihm die volle Unterstützung des Vereins zu. Auch Vorstandschef Jan-Christian Dreesen bemühte sich um Beruhigung. Bei einem Fanclub-Besuch in Kronach sagte er: "Wir geben Jamal die Zeit und müssen das auch."

Sportlich könnte Musiala am Mittwoch beim Champions-League-Spiel in Lille weitere Einsatzminuten sammeln. Der 23-Jährige ist für den Kader eingeplant und soll nach seiner langen Pause Schritt für Schritt zurückfinden. Doch neben dem Auftritt auf dem Platz richtet sich der Blick vor allem auf Kimmich: Seine angekündigte Stellungnahme könnte der nächste Knalleffekt in einer Bayern-Debatte werden, die längst nicht abgekühlt ist.