Aus organisatorischen und wahlrechtlichen Gründen sei die Umsetzung mit Beginn nächster Funktionsperiode avisiert. Die Vorbereitungen starten umgehend. Schultz: "Damit folgen wir den Empfehlungen des Rechnungshofes."

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Wien. Die Wirtschaftskammer steht unter großem Reformdruck und will nun auch die Zahl ihrer derzeit 683 Fachorganisationen um 100 reduzieren. Das ist laut WKÖ-Präsidentin Martha Schultz das gemeinsame Ziel der Bundeskammer mit allen neun Landes-Wirtschaftskammern. "Damit folgen wir den Empfehlungen des Rechnungshofes und verschlanken die Strukturen der Wirtschaftskammerorganisation weiter", sagt Schultz. Eine Umsetzung wird allerdings erst ab 2030 avisiert.

Die Wirtschaftskammern bestehen aus insgesamt 693 selbstständigen Körperschaften. Neben der Bundeskammer (WKÖ), deren Sitz in Wien-Wieden liegt, gibt es neun Landeskammern, in jedem Bundesland eine. Dazu kommen die 683 Fachorganisationen, deren Zahl sinken soll: Derzeit sind das 93 Fachverbände, aus denen die WKÖ besteht, und 590 Fachgruppen in den neun Landes-Wirtschaftskammern.

"Wir haben von Beginn an klargemacht, dass die Reform der Wirtschaftskammer nicht bei der Neuaufstellung der WKÖ endet", so Schultz in Richtung der Länderkammern, denen manche Beobachtende und Oppositionsparteien in der Kammer zuletzt zum Teil mangelnden Reformwillen unterstellten. Durch die Neuorganisation der Fachorganisationsstruktur sollen im Rahmen eines strukturierten Prozesses Synergien gehoben, Doppelstrukturen abgebaut und auch die Funktionärsstrukturen gestrafft werden, heißt es aus der WKÖ zum nunmehrigen Plan.

Dabei gehe es ausdrücklich nicht darum, die Interessenvertretung einzelner Berufsgruppen oder Branchen einzuschränken, sondern deren Vertretung in gemeinsamen, schlagkräftigeren Strukturen zu bündeln. Die Interessenvertretung und die Betreuung der Mitgliedsbetriebe werde weiterhin gewährleistet. "Jeder Mitgliedsbetrieb soll sich auch in Zukunft mit seinen Anliegen und Interessen bestmöglich vertreten wissen. Wir reduzieren die Zahl der Organisationseinheiten, nicht aber den Umfang der Interessenvertretung", sagt Schultz.

Vorbereitungen für Umsetzung ab 2030 starten umgehend

Aus organisatorischen und wahlrechtlichen Gründen werde die Umsetzung mit Beginn der nächsten Funktionsperiode 2030 erfolgen. Die Vorbereitungen für die strukturellen Veränderungen sollen aber bereits in der laufenden Funktionsperiode erfolgen und werden unmittelbar aufgenommen.

WKÖ-Opposition fordert unter anderem Wahlrechtsreform

Im Vorfeld des Wirtschaftsparlaments, das am Donnerstag (26. November) tagt, hatten zuletzt Freiheitliche, Grüne und Liberale (UNOS) mehr Reformen eingefordert und dem in der Kammer den Ton angebenden ÖVP-Wirtschaftsbund "viel Kosmetik und wenig Substanz" vorgeworfen. Sie fordern konkretere Reformvorhaben mit verbindlichen Zeitplänen. Dazu gehört auch das Wahlrecht - vor der nächsten Funktionsperiode, ab der die Zahl der Fachorganisationen reduziert werden soll.

Größte bisher fixe Schritte waren der Abbau von 200 der zuvor 800 Mitarbeitenden in der Bundeskammer und die schrittweise Absenkung der Kammerumlage 2 um 100 Mio. Euro bis 2030. Compliance-Regeln werden angepasst. Dazu baue man laufend Doppelgleisigkeiten ab.