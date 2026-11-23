Vor der ORF-Stiftungsratssitzung holt die FPÖ zum Rundumschlag gegen Medienminister Andreas Babler (SPÖ) und die ORF-Senderführung aus.

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FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker und Stiftungsrat Peter Westenthaler orten am Montagvormittag eine skrupellose Abzocke der Österreicher und blasen mit einem Anti-Gebühren-Volksbegehren zum Großangriff.

Wut über 70-Millionen-Plus trotz Gebühren-Stopp

Unter dem Titel "Saubere Information, österreichisches Programm, keine Zwangsgebühr" machten Hafenecker und Westenthaler am Montag ihrem Ärger Luft. Besonders die Rechenspiele rund um die Haushaltsabgabe bringen die Freiheitlichen auf die Palme. Dass die Bundesregierung das Einfrieren der Gebühren feierte, sei reine Wählertäuschung gewesen.

Die bittere Wahrheit dahinter: Der ORF darf ab Jänner trotz der angeblich gestoppten Erhöhung um satte 70 Millionen Euro mehr aus den Beiträgen schöpfen. Hafenecker fand dafür deutliche Worte:

"Es ist ein System, das sich selbst versorgt und die Bürger dafür bezahlen lässt."

Das Manöver beweise einmal mehr die "Unmoral der Verlierer-Koalition".

Medienminister Andreas Babler betreibe einfältig und schlicht einen dreisten "Taschenspielertrick".

Spott über "einfältigen" Babler: "Sehr skurrile Situation"

ORF-Zentrum Küniglberg, © Andreas Tischler / Vienna Press

Besonders hart ging Hafenecker mit der Zukunft des Medienministers ins Gericht. Dass Babler im Nationalrat große Ankündigungen für das kommende Frühjahr mache, sei ein Hohn. Zu diesem Zeitpunkt, so Hafenecker süffisant, sei der Minister womöglich längst nicht mehr im Amt.

Babler werfe mit Steuergeld um sich, während seine politische Basis bröckle. Dass ein "Taschenspielertrick den anderen ablöst", passe perfekt in das Bild einer scheiternden Koalition und eines einfältigen Medienministers. Für die FPÖ steht fest: Die Bürger haben das Vertrauen in diese Politik verloren.

ORF-Skandale unter Medienminister Babler

Doch nicht nur die Babler und die Regierung gerieten ins Visier, auch die Zustände am Wiener Küniglberg bekamen ihr Fett weg. Hafenecker rechnete schonungslos mit einer ganzen Serie von Skandalen und Personalbeben ab:

Generaldirektor im Kreuzfeuer: Die Causa rund um den früheren ORF-Chef Roland Weißmann.

Die Causa rund um den früheren ORF-Chef Roland Weißmann. Compliance-Beben: Der Rauswurf des Chefs von ORF-Enterprise nach internen Prüfungen im Juni.

Der Rauswurf des Chefs von ORF-Enterprise nach internen Prüfungen im Juni. Posten-Karussell: Der abrupte Wechsel an der Spitze von ORF III im vergangenen August.

Der abrupte Wechsel an der Spitze von ORF III im vergangenen August. Sender-Rebellion: Zunehmende Proteste und Unruhe innerhalb der eigenen Redaktionen.

FPÖ-Dossier: "Einseitig berichtet"

Zusätzlich untermauerte die FPÖ ihre Kritik mit einem brisanten, 40 Seiten starken Dossier. Das Papier liste akribisch auf, wo der ORF in den vergangenen zwei bis drei Jahren unausgewogen oder einseitig berichtet habe.

Die Antwort der Freiheitlichen folgt auf dem Fuße: Mit einem bundesweiten Volksbegehren soll die ungeliebte Abgabe endgültig zu Grabe getragen werden. Die Stimmung im Land sei eindeutig: Satte 60 Prozent der Österreicher lehnen die ORF-Zwangsgebühr laut aktuellen Daten strikt ab.

FPÖ-General Hafenecker pocht auf eine radikale Kehrtwende: Der ORF müsse endlich objektiv, schlank und vor allem sparsam werden.