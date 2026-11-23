U-Ausschuss: Auch Edtstadler und Nehammer haben zugesagt ++ Mit wem hatte der verstorbene Sektionschef zuletzt Kontakt?

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Was lange währt, wird endlich gut. Das hofft man zumindest im Pilnacek-U-Ausschuss. Der könnte in dieser Woche einen regelrechten Showdown erleben. Nachdem bisher gleich drei ÖVP-Promis entweder ausgesprochen wichtige Termine hatten oder über Nacht erkrankten, soll es jetzt so weit sein: Für den Dienstag sind der ehemalige Nationalratspräsident und Innenminister Wolfgang Sobotka sowie die Salzburger Landeshauptfrau Karoline Edtstadler geladen. Und zwei Tage später soll dann Ex-Kanzler Karl Nehammer am heißen Stuhl Platz nehmen - danach soll noch jener Polizist befragt werden, der rund um die Führerscheinabnahme vor dem Tod des Sektionschefs Dienst hatte.

Zugesagt haben alle drei ÖVPler. Doch das hatte Sobotka auch vor der Woche getan - gekommen war er trotzdem nicht. Ein Arzt hatte den 70-Jährigen krankgeschrieben. Aber diesmal soll es so weit sein. Der Ex-ÖVP-Politiker gilt als zentrale Figur in der Affäre rund um den verstorbenen Spitzenjuristen, der ja im Zentrum zahlreicher mutmaßlicher ÖVP-Interventionen im Justizbereich gestanden sein soll. "Sobotkas Name kommt in den Akten derart oft vor, dass wir uns genau überlegen müssen, wo wir anfangen", sagte da FPÖ-Fraktionsführer Christian Hafenecker - der den ehemaligen Präsidenten schon vorsorglich mit polizeilicher Vorführung drohte, wenn er wieder nicht kommen sollte.

Es sind vor allem zwei Vorfälle, die Fragen aufwerfen: In einem geheim aufgenommenen "Wirtshausgespräch" hatte Pilnacek erzählt, dass Vertreter der ÖVP und insbesondere Sobotka ihn wiederholt gedrängt hätten, laufende Ermittlungen gegen ÖVP-Politiker zu stoppen. Auch dass er als oberster Beamter der Strafrechtssektion "die Staatsanwaltschaften nicht im Griff hat", soll ihm Sobotka vorgeworfen haben. Und last but not least: Als Pilnacek am Abend vor seinem Tod der Führerschein abgenommen wurde, rief er ausgerechnet eine enge Mitarbeiterin des damaligen Parlamentspräsidenten Sobotka an. Ob Pilnacek an dem Abend auch mit ihm Kontakt hatte? Diese Frage hat Sobotka bis jetzt nicht beantwortet.

Gesetzesberatung für Karo?

Auch Karoline Edtstadler wurden und werden enge Kontakte zu Pilnacek nachgesagt - sie wird vor allem danach gefragt werden, ob Pilnacek auch die ehemalige Verfassungsministerin beraten hat, wie er das auch im Fall von Sebastian Kurz getan haben soll. Beides hätte er als suspendierter Beamter nicht tun dürfen.

Und schließlich Karl Nehammer. Der Ex-Kanzler wäre außen vor geblieben - doch dann tauchte in Befragungsprotokollen des U-Ausschusses der Vorwurf auf, der damalige Bundeskanzler habe bei führenden Medien - darunter ORF und Krone – interveniert, um die Veröffentlichung des Pilnacek–Tapes zu verhindern.

Nun, das ist noch lange nicht alles: Denn noch einem ehemaligen Kanzler wird demnächst eine Ladung in den Briefkasten flattern: Sebastian Kurz soll der letzte sein, mit dem Pilnacek vor seinem Tod telefoniert hat. Wann Kurz aussagen soll, ist allerdings noch völlig offen.