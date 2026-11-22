Gerda Rogers
Horoskop: So stehen deine Sterne am 23.11.2026
Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was dich heute erwartet. Dein persönliches Horoskop bietet dir einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf dich wirken.
Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers
Ob in der Liebe, im Beruf oder bei deiner persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten dich auf deinem Weg. Was hält der heutige Tag für dich bereit? Finde es jetzt heraus!
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.
- Liebe: Der richtige Tag, um Grenzen zu ziehen und mehr Klarheit zu schaffen.
- Beruf: Wer wirtschaftlich denkt und sozial handelt, kann wenig falsch machen.
- Fitness: Sie brauchen mehr Ausdauer. Dosieren Sie Ihr Tempo vorausschauend!
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.
- Liebe: Man ist Ihnen heute gewogen. Seien Sie nur in Ihrer Haltung flexibler!
- Beruf: Nehmen Sie Denkanstöße an und öffnen Sie sich für neue Optionen!
- Fitness: Viel entspannter, nicht kämpferisch! Hautpflege tut heute sehr gut.
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.
- Liebe: Verschaffen Sie sich Klarheit, was Ihre Beziehung wirklich braucht!
- Beruf: Es gilt Vorrang für wirtschaftliche Aspekte. Die sind heute zu klären.
- Fitness: Langsam und überlegt vorgehen, damit Sie über mehr Ausdauer verfügen!
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.
- Liebe: Grenzen zu setzen ist schon wichtig, aber etwas kompromissbereiter!
- Beruf: Ökonomisch zu denken ist gut, aber blockieren Sie neue Ideen nicht!
- Fitness: Sie sind wieder entspannter. Nur mit den Genüssen nicht übertreiben!
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.
- Liebe: Warten Sie heute lieber noch ab! Geduld hat die besseren Optionen.
- Beruf: Unterziehen Sie Ihre Pläne erst mal einer realistischen Kalkulation!
- Fitness: Langsamer und große Anstrengungen meiden! Kräfte klug einteilen!
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.
- Liebe: Sympathien verständnisvoll nutzen und mit Verlässlichkeit punkten!
- Beruf: Gut, wenn Sie wirtschaftlich denken. Keine riskanten Investitionen!
- Fitness: Sie werden zusehends stärker: Trotzdem Kräfte vernünftig einteilen!
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.
- Liebe: Entscheidungsdruck? Ruhe bewahren, auf der sicheren Seite bleiben!
- Beruf: Sichern Sie sich erst wirtschaftlich gut ab, bevor Sie Neues beginnen!
- Fitness: Massagen bringen Entspannung. Guter Tag auch für die Hautpflege.
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.
- Liebe: Setzen Sie Ihr Gegenüber nicht unter Druck! Loszulassen ist klüger.
- Beruf: Jetzt bloß keine überzogenen Ansprüche! Vernunft hat bessere Karten.
- Fitness: Verschieben Sie, was nicht sein muss! Sie brauchen Zeit und Ruhe.
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.
- Liebe: Es ist Zeit, in Beziehungsfragen eine vernünftige Linie einzuschlagen.
- Beruf: Schauen Sie sich Ihre Prioritäten unter wirtschaftlichen Aspekten an!
- Fitness: Klarheit schafft Ruhe. Nehmen Sie sich deshalb Zeit, um aufzuräumen!
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.
- Liebe: Eröffnen Sie der Liebe mit vernünftigen Bereinigungen neue Wege!
- Beruf: Bringen Sie Ihre wirtschaftliche Kompetenz möglichst diplomatisch ein!
- Fitness: Sie fühlen sich viel wohler, wenn Sie auch Zeit zum Genießen finden.
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.
- Liebe: Respektieren Sie Entscheidungen! Gelassen bleiben und auf Zeit setzen!
- Beruf: Disziplin ist das oberste Gebot. Vor allem in finanzieller Hinsicht.
- Fitness: Langsamer, weniger, konzentriert! Eile könnte heute zu Pannen führen.
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.
- Liebe: Nicht drängen, sonst fühlt man sich von Ihren Erwartungen überfordert!
- Beruf: Gehen Sie auf Nummer sicher und halten Sie sich einfach an Vorgaben!
- Fitness: Stecken Sie Ihr Tagespensum klar ab, lassen Sie sich nicht stressen!
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden