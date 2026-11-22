Österreichs beste Astrologin blickt für dich täglich in die Sterne.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Gerda Rogers © oe24/Kernmayer

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was dich heute erwartet. Dein persönliches Horoskop bietet dir einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf dich wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei deiner persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten dich auf deinem Weg. Was hält der heutige Tag für dich bereit? Finde es jetzt heraus!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Der richtige Tag, um Grenzen zu ziehen und mehr Klarheit zu schaffen.

Der richtige Tag, um Grenzen zu ziehen und mehr Klarheit zu schaffen. Beruf: Wer wirtschaftlich denkt und sozial handelt, kann wenig falsch machen.

Wer wirtschaftlich denkt und sozial handelt, kann wenig falsch machen. Fitness: Sie brauchen mehr Ausdauer. Dosieren Sie Ihr Tempo vorausschauend!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Man ist Ihnen heute gewogen. Seien Sie nur in Ihrer Haltung flexibler!

Man ist Ihnen heute gewogen. Seien Sie nur in Ihrer Haltung flexibler! Beruf: Nehmen Sie Denkanstöße an und öffnen Sie sich für neue Optionen!

Nehmen Sie Denkanstöße an und öffnen Sie sich für neue Optionen! Fitness: Viel entspannter, nicht kämpferisch! Hautpflege tut heute sehr gut.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Verschaffen Sie sich Klarheit, was Ihre Beziehung wirklich braucht!

Verschaffen Sie sich Klarheit, was Ihre Beziehung wirklich braucht! Beruf: Es gilt Vorrang für wirtschaftliche Aspekte. Die sind heute zu klären.

Es gilt Vorrang für wirtschaftliche Aspekte. Die sind heute zu klären. Fitness: Langsam und überlegt vorgehen, damit Sie über mehr Ausdauer verfügen!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Grenzen zu setzen ist schon wichtig, aber etwas kompromissbereiter!

Grenzen zu setzen ist schon wichtig, aber etwas kompromissbereiter! Beruf: Ökonomisch zu denken ist gut, aber blockieren Sie neue Ideen nicht!

Ökonomisch zu denken ist gut, aber blockieren Sie neue Ideen nicht! Fitness: Sie sind wieder entspannter. Nur mit den Genüssen nicht übertreiben!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Warten Sie heute lieber noch ab! Geduld hat die besseren Optionen.

Warten Sie heute lieber noch ab! Geduld hat die besseren Optionen. Beruf: Unterziehen Sie Ihre Pläne erst mal einer realistischen Kalkulation!

Unterziehen Sie Ihre Pläne erst mal einer realistischen Kalkulation! Fitness: Langsamer und große Anstrengungen meiden! Kräfte klug einteilen!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Sympathien verständnisvoll nutzen und mit Verlässlichkeit punkten!

Sympathien verständnisvoll nutzen und mit Verlässlichkeit punkten! Beruf: Gut, wenn Sie wirtschaftlich denken. Keine riskanten Investitionen!

Gut, wenn Sie wirtschaftlich denken. Keine riskanten Investitionen! Fitness: Sie werden zusehends stärker: Trotzdem Kräfte vernünftig einteilen!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Entscheidungsdruck? Ruhe bewahren, auf der sicheren Seite bleiben!

Entscheidungsdruck? Ruhe bewahren, auf der sicheren Seite bleiben! Beruf: Sichern Sie sich erst wirtschaftlich gut ab, bevor Sie Neues beginnen!

Sichern Sie sich erst wirtschaftlich gut ab, bevor Sie Neues beginnen! Fitness: Massagen bringen Entspannung. Guter Tag auch für die Hautpflege.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Setzen Sie Ihr Gegenüber nicht unter Druck! Loszulassen ist klüger.

Setzen Sie Ihr Gegenüber nicht unter Druck! Loszulassen ist klüger. Beruf: Jetzt bloß keine überzogenen Ansprüche! Vernunft hat bessere Karten.

Jetzt bloß keine überzogenen Ansprüche! Vernunft hat bessere Karten. Fitness: Verschieben Sie, was nicht sein muss! Sie brauchen Zeit und Ruhe.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Es ist Zeit, in Beziehungsfragen eine vernünftige Linie einzuschlagen.

Es ist Zeit, in Beziehungsfragen eine vernünftige Linie einzuschlagen. Beruf: Schauen Sie sich Ihre Prioritäten unter wirtschaftlichen Aspekten an!

Schauen Sie sich Ihre Prioritäten unter wirtschaftlichen Aspekten an! Fitness: Klarheit schafft Ruhe. Nehmen Sie sich deshalb Zeit, um aufzuräumen!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Eröffnen Sie der Liebe mit vernünftigen Bereinigungen neue Wege!

Eröffnen Sie der Liebe mit vernünftigen Bereinigungen neue Wege! Beruf: Bringen Sie Ihre wirtschaftliche Kompetenz möglichst diplomatisch ein!

Bringen Sie Ihre wirtschaftliche Kompetenz möglichst diplomatisch ein! Fitness: Sie fühlen sich viel wohler, wenn Sie auch Zeit zum Genießen finden.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Respektieren Sie Entscheidungen! Gelassen bleiben und auf Zeit setzen!

Respektieren Sie Entscheidungen! Gelassen bleiben und auf Zeit setzen! Beruf: Disziplin ist das oberste Gebot. Vor allem in finanzieller Hinsicht.

Disziplin ist das oberste Gebot. Vor allem in finanzieller Hinsicht. Fitness: Langsamer, weniger, konzentriert! Eile könnte heute zu Pannen führen.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.