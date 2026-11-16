Österreichs beste Astrologin blickt für dich täglich in die Sterne.

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Star-Astrologin Gerda Rogers. © oe24/Kernmayer

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was dich heute erwartet. Dein persönliches Horoskop bietet dir einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf dich wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei deiner persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten dich auf deinem Weg. Was hält der heutige Tag für dich bereit? Finde es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Aufregende, ungewöhnliche Begegnungen? Flirten Sie nicht zu unbedacht!

Aufregende, ungewöhnliche Begegnungen? Flirten Sie nicht zu unbedacht! Beruf: Interessante neue Ideen? Denken Sie noch etwas länger darüber nach!

Interessante neue Ideen? Denken Sie noch etwas länger darüber nach! Fitness: Eine kooperative Haltung tut gut: Teamgeist setzt mehr Energie frei.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Reagieren Sie auf überraschende Wendungen vernünftig und konstruktiv!

Reagieren Sie auf überraschende Wendungen vernünftig und konstruktiv! Beruf: Neue Wege zulassen! Widerstände aufzugeben ist auch finanziell klüger.

Neue Wege zulassen! Widerstände aufzugeben ist auch finanziell klüger. Fitness: Vorurteile loslassen! Offener, lockerer und gelassen durch den Tag!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Augen auf, Chancen annehmen! Da ließe sich auch mehr daraus machen.

Augen auf, Chancen annehmen! Da ließe sich auch mehr daraus machen. Beruf: Nutzen Sie die Gelegenheit, finanzielle Fragen erfolgreich zu regeln!

Nutzen Sie die Gelegenheit, finanzielle Fragen erfolgreich zu regeln! Fitness: Ein Tag für Ihre Schönheit. Auch, um mehr Lebensfreude zu genießen.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Wer für mehr Spaß zu haben ist, ist heute bestimmt sehr willkommen.

Wer für mehr Spaß zu haben ist, ist heute bestimmt sehr willkommen. Beruf: Seien Sie bereit umzudenken, lassen Sie sich auf neue Ideen bringen!

Seien Sie bereit umzudenken, lassen Sie sich auf neue Ideen bringen! Fitness: Verschaffen Sie sich Auslauf und mehr Action! Das bringt Entspannung.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Toleranz walten lassen, auch wenn Ihnen etwas gegen den Strich geht!

Toleranz walten lassen, auch wenn Ihnen etwas gegen den Strich geht! Beruf: Gemeinschaftssinn statt Eigensinn! Dann finden auch Ihre Ideen Gehör.

Gemeinschaftssinn statt Eigensinn! Dann finden auch Ihre Ideen Gehör. Fitness: Ruhe und Gelassenheit bewahren vor Aufregungen und unnötigem Stress.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Nehmen Sie nicht jedes Wort so ernst! Gute Stimmung hat heute Vorrang.

Nehmen Sie nicht jedes Wort so ernst! Gute Stimmung hat heute Vorrang. Beruf: Ausgefallene Ideen? Seien Sie dafür offen, aber sichern Sie sich ab!

Ausgefallene Ideen? Seien Sie dafür offen, aber sichern Sie sich ab! Fitness: Mehr Abwechslung täte Ihnen heute gut. Zerstreuung wirkt entspannend.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Man ist Ihnen sehr gewogen. Wie harmonisch es wird, liegt an Ihnen.

Man ist Ihnen sehr gewogen. Wie harmonisch es wird, liegt an Ihnen. Beruf: Perfekter Tag für Kontaktgespräche und finanzielle Angelegenheiten.

Perfekter Tag für Kontaktgespräche und finanzielle Angelegenheiten. Fitness: Schönheitspflege ist heute auch angesagt. Lassen Sie sich verwöhnen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Es könnte unangenehme Überraschungen geben. Reagieren Sie souverän!

Es könnte unangenehme Überraschungen geben. Reagieren Sie souverän! Beruf: Mit fixen Ideen kommen Sie nicht weit. Akzeptieren Sie andere Ansätze!

Mit fixen Ideen kommen Sie nicht weit. Akzeptieren Sie andere Ansätze! Fitness: Entspannen Sie sich! Gelassener kommen Sie viel besser durch den Tag.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Es lässt sich bestens flirten. Wägen Sie aber Ihre Worte sorgsamer ab!

Es lässt sich bestens flirten. Wägen Sie aber Ihre Worte sorgsamer ab! Beruf: Neue Ideen sind willkommen. Sie könnten auch den Teamgeist beflügeln.

Neue Ideen sind willkommen. Sie könnten auch den Teamgeist beflügeln. Fitness: Ziehen Sie mit anderen an einem Strang, dann kommen Sie zügig voran!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Toleranter und lockerer, man möchte einfach wieder mehr Spaß haben!

Toleranter und lockerer, man möchte einfach wieder mehr Spaß haben! Beruf: Manche Dinge kann man auch anders sehen. Umzudenken lohnt sich.

Manche Dinge kann man auch anders sehen. Umzudenken lohnt sich. Fitness: Engen Sie sich mit Ihren Regeln nicht selbst ein! Offenheit entspannt.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Man freut sich sehr auf Sie. Singles sollten die Augen offenhalten.

Man freut sich sehr auf Sie. Singles sollten die Augen offenhalten. Beruf: Überstürzen Sie nichts! Neue Ideen wollen noch gut durchdacht sein.

Überstürzen Sie nichts! Neue Ideen wollen noch gut durchdacht sein. Fitness: Stärken Sie Ihr Selbstwertgefühl und machen Sie sich besonders schön!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.