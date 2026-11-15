KW 47
Das solltest du in der Woche vom 16. bis 22. November laut Mondkalender tun
Dein wöchentlicher Mondkalender: 16.11. - 22.11.
Montag - 16. November 2026
- Mond nimmt zu
- Wassermann
Wer Probleme mit Ungeduld, Wut und sogar Zorn hat, hat es nicht einfach im Alltag. Viele Menschen wissen nicht, dass sie es mit genügend Schlaf verbessern könnten.
Dienstag - 17. November 2026
- Mond nimmt zu
- Wassermann
Verwöhne dich mit einem guten Ölbad. Treppensteigen ist an Wassermann fast ein Muss. Bei langen Flugreisen öfters aufstehen!
Mittwoch - 18. November 2026
- Mond nimmt zu
- Fische
Wer nicht gut schlafen kann, sollte an Fische keine Süßigkeiten essen. Trage im November und Dezember viel Weiß. Bequeme Schuhe sind bis Freitag wichtig!
Donnerstag - 19. November 2026
- Mond nimmt zu
- Fische
Nicht nur Kinder, auch Erwachsene leiden an Fischetagen unter Nervosität und Ungeduld, wenn zu viele Genussmittel konsumiert werden. Der Körper ist empfindlicher.
Freitag - 20. November 2026
- Mond nimmt zu
- Fische
Bei Mani- und Pediküre nicht zu kurz schneiden. Entzündungsgefahr! Viel trinken am Nachmittag, ist gut für Nerven und Nieren. Fußgymnastik aktiviert den ganzen Körper.
Samstag - 21. November 2026
- Mond nimmt zu
- Widder
Die Gefahr an Kopfschmerzen zu leiden, ist erhöht. Auch zu viele Vorhaben können Migräne auslösen. Ruhe wäre jetzt besser und erholsamer.
Sonntag - 22. November 2026
- Mond nimmt zu
- Widder
Viel trinken, besonders am Nachmittag aber möglichst keinen Alkohol. Mit Rot und Schwarz heute sparsam umgehen. Kopfmassagen kann man sich gut auch selber machen.
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