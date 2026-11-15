Astro
oe24

KW 47

Das solltest du in der Woche vom 16. bis 22. November laut Mondkalender tun

Nahaufnahme des Mondes im Weltraum mit einer hellen Sternenwolke im Hintergrund.
© Getty Images/iStockphoto
Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um deine Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder dein Wohlbefinden. Lass dich von den Mondzyklen inspirieren und lerne, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.
OE24 auf Google bevorzugen

Dein wöchentlicher Mondkalender: 16.11. - 22.11.

Montag - 16. November 2026

  • Mond nimmt zu
  • Wassermann

Wer Probleme mit Ungeduld, Wut und sogar Zorn hat, hat es nicht einfach im Alltag. Viele Menschen wissen nicht, dass sie es mit genügend Schlaf verbessern könnten.

Dienstag - 17. November 2026

  • Mond nimmt zu
  • Wassermann

Verwöhne dich mit einem guten Ölbad. Treppensteigen ist an Wassermann fast ein Muss. Bei langen Flugreisen öfters aufstehen!

Mittwoch - 18. November 2026

  • Mond nimmt zu
  • Fische

Wer nicht gut schlafen kann, sollte an Fische keine Süßigkeiten essen. Trage im November und Dezember viel Weiß. Bequeme Schuhe sind bis Freitag wichtig!

Donnerstag - 19. November 2026

  • Mond nimmt zu
  • Fische

Nicht nur Kinder, auch Erwachsene leiden an Fischetagen unter Nervosität und Ungeduld, wenn zu viele Genussmittel konsumiert werden. Der Körper ist empfindlicher.

Freitag - 20. November 2026

  • Mond nimmt zu
  • Fische

Bei Mani- und Pediküre nicht zu kurz schneiden. Entzündungsgefahr! Viel trinken am Nachmittag, ist gut für Nerven und Nieren. Fußgymnastik aktiviert den ganzen Körper.

Samstag - 21. November 2026

  • Mond nimmt zu
  • Widder

Die Gefahr an Kopfschmerzen zu leiden, ist erhöht. Auch zu viele Vorhaben können Migräne auslösen. Ruhe wäre jetzt besser und erholsamer.

Sonntag - 22. November 2026

  • Mond nimmt zu
  • Widder

Viel trinken, besonders am Nachmittag aber möglichst keinen Alkohol. Mit Rot und Schwarz heute sparsam umgehen. Kopfmassagen kann man sich gut auch selber machen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Corona-Schanigärten: Bis zu 47 Standorte in Wien geplant

Horoskop: So stehen deine Sterne am 13.11.2026

Horoskop: So stehen deine Sterne am 11.11.2026

Das solltest du in der Woche vom 16. bis 22. November laut Mondkalender tun

Borg: Eiszeit vor dem Stadl-Aus

ThyssenKrupp nach hohen Verlusten skeptischer für Gesamtjahr

Horoskop: So stehen deine Sterne am 12.11.2026

Swarovski postet "Kabinenparty" während ESC-Show

14.11. – 20.11.2026: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

Droht Austria jetzt der Ausverkauf?