Das solltest du in der Woche vom 16. bis 22. November laut Mondkalender tun

Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um deine Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder dein Wohlbefinden. Lass dich von den Mondzyklen inspirieren und lerne, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.

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Dein wöchentlicher Mondkalender: 16.11. - 22.11.

Montag - 16. November 2026

Mond nimmt zu

Wassermann

Wer Probleme mit Ungeduld, Wut und sogar Zorn hat, hat es nicht einfach im Alltag. Viele Menschen wissen nicht, dass sie es mit genügend Schlaf verbessern könnten.

Dienstag - 17. November 2026

Mond nimmt zu

Wassermann

Verwöhne dich mit einem guten Ölbad. Treppensteigen ist an Wassermann fast ein Muss. Bei langen Flugreisen öfters aufstehen!

Mittwoch - 18. November 2026

Mond nimmt zu

Fische

Wer nicht gut schlafen kann, sollte an Fische keine Süßigkeiten essen. Trage im November und Dezember viel Weiß. Bequeme Schuhe sind bis Freitag wichtig!

Donnerstag - 19. November 2026

Mond nimmt zu

Fische

Nicht nur Kinder, auch Erwachsene leiden an Fischetagen unter Nervosität und Ungeduld, wenn zu viele Genussmittel konsumiert werden. Der Körper ist empfindlicher.

Freitag - 20. November 2026

Mond nimmt zu

Fische

Bei Mani- und Pediküre nicht zu kurz schneiden. Entzündungsgefahr! Viel trinken am Nachmittag, ist gut für Nerven und Nieren. Fußgymnastik aktiviert den ganzen Körper.

Samstag - 21. November 2026

Mond nimmt zu

Widder

Die Gefahr an Kopfschmerzen zu leiden, ist erhöht. Auch zu viele Vorhaben können Migräne auslösen. Ruhe wäre jetzt besser und erholsamer.

Sonntag - 22. November 2026

Mond nimmt zu

Widder

Viel trinken, besonders am Nachmittag aber möglichst keinen Alkohol. Mit Rot und Schwarz heute sparsam umgehen. Kopfmassagen kann man sich gut auch selber machen.