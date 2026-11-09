Über 25 Grad im Jänner: An diesen Reisezielen wartet der Sommer

Planst du einen Urlaub im Jänner und hast absolut keine Lust auf dicke Winterjacken, graue Wolken und eisigen Wind? Während bei uns der Winter zur Höchstform aufläuft, herrscht an vielen Orten der Welt bestes Badewetter.

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Wenn die Tage bei uns kurz, grau und eisig sind, gibt es kaum etwas Schöneres, als die Koffer zu packen und in die Sonne zu fliegen. Wer im Jänner echte hochsommerliche Temperaturen von über 25 Grad sucht, muss zwar ein paar Flugstunden in Kauf nehmen, wird aber mit Traumstränden und bestem Wetter belohnt.

Cancún & Riviera Maya (Mexiko)

Cancún © Getty Images

Die mexikanische Karibikküste vereint entspannten Strandurlaub mit mystischer Geschichte. Im Jänner ist das Klima hier besonders angenehm, nicht zu schwül, aber herrlich warm. Bade in den spektakulären "Cenotes" (unterirdischen Süßwasserhöhlen), bestaune alte Maya-Ruinen wie Chichén Itzá und lass den Tag bei Tacos und eisgekühlten Margaritas ausklingen.



Temperaturen im Jänner: Wohlfühl-Wetter bei rund 26 bis 28 Grad und warmem Meer (ca. 24 Grad).

Sansibar (Tansania)

Sansibar © Getty Images

Wenn du auf der Suche nach absoluten Traumstränden mit puderweißem Sand und türkisblauem Wasser bist, ist Sansibar die perfekte Wahl. Die Insel im Indischen Ozean ist ein echter Geheimtipp für den europäischen Winter. Hier kannst du unter Palmen entspannen, durch bunte Korallenriffe schnorcheln oder die historischen Gassen von Stone Town erkunden. Die afrikanische Insel verwöhnt dich zudem mit bis zu 10 Sonnenstunden am Tag.



Temperaturen im Jänner: Herrliche 28 bis 32 Grad und rund 29 Grad Wassertemperatur.

Thailand

Thailand © Getty Images

Thailand ist ein echter Klassiker für Winterflüchtige und das aus gutem Grund. Der Jänner gehört zur absoluten besten Reisezeit für den südostasiatischen Raum, da die Regenzeit vorbei ist und dich strahlender Sonnenschein erwartet. Ob Inselhopping rund um Phuket und Koh Samui, spannende Tempel-Touren oder einfach nur bei einem kühlen Cocktail und frischem Pad Thai am Strand liegen: Thailand bietet die perfekte Mischung aus Abenteuer und purer Erholung.



Temperaturen im Jänner: Traumhafte 26 bis 33 Grad.

Dominikanische Republik

Dominikanische Republik © Getty Images

Bachata-Klänge, schneeweiße Strände und türkisblaues Wasser: Die Dominikanische Republik ist im Jänner ein Paradies für Sonnenanbeter und Wassersportler. Die Nordküste zieht im Winter Surfer aus aller Welt an, während Regionen wie Punta Cana mit luxuriösen All-Inclusive-Resorts locken. Kaum Regentage und herrlich warmes Wasser lassen hier nicht nur Surfer-Herzen höherschlagen.



Temperaturen im Jänner: Ca. 25 bis 28 Grad bei rund 27 Grad Wassertemperatur.

Costa Rica

Costa Rica © Getty Images

Das Land des "Pura Vida" ist ein Traum für Naturliebhaber und Abenteurer. Im Jänner herrscht an der Pazifikküste und im Zentraltal Trockenzeit. Egal ob Surfen in Santa Teresa, Faultiere beobachten im Nationalpark Manuel Antonio oder Ziplining durch den Dschungel – hier kommt keine Langeweile auf.



Temperaturen im Jänner: Ca. 30 °C. Wassertemperatur: ca. 27 °C

Kapstadt (Südafrika)

Kapstadt © Getty Images

Während wir frieren, herrscht auf der Südhalbkugel Hochsommer. Kapstadt im Jänner bietet strahlend blauen Himmel, perfekt für die Auffahrt auf den Tafelberg, Besuche bei den Pinguinen am Boulders Beach oder eine Fahrt entlang der berühmten Garden Route. Ein perfekter Mix aus Strand, Kultur, Kulinarik und Safari.



Temperaturen im Jänner: Ca. 26 - 28 °C. Wassertemperatur: ca. 18 - 20 °C (Achtung, der Atlantik ist frisch!)

Malediven

Malediven © Getty Images

Für alle, die sich etwas ganz Besonderes gönnen wollen, sind die Malediven das ultimative Reiseziel. Ein romantischer Urlaub in einer Überwasser-Villa ist das perfekte Gegenmittel zu Schnee und Kälte. Der Jänner besticht durch eine extrem ruhige See und fantastische Sichtweiten unter Wasser. Schnapp dir deine Taucherbrille und schwimme mit Mantarochen und Meeresschildkröten direkt vor deiner Haustür.



Temperaturen im Jänner: Konstant tropische 28 bis 30 Grad.