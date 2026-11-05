Das sind die sichersten Städte der Welt 2027

Du planst einen Städtetrip und möchtest dich am Urlaubsort möglichst sicher fühlen? Dann lohnt sich ein Blick auf das neue Ranking von Berkshire Hathaway Travel Protection. Eine Schweizer Stadt schafft es dabei auf Platz zwei und ist damit die sicherste Destination Europas.

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Ob allein, mit Freund:innen oder als Paar: Sicherheit spielt bei der Wahl eines Reiseziels für viele eine wichtige Rolle. Wie sicher fühlen sich Reisende nachts auf der Straße? Wie gut funktioniert der öffentliche Verkehr? Und wie groß ist das Risiko, Opfer von Diebstahl oder anderen Straftaten zu werden?



Das US-amerikanische Reiseversicherer Berkshire Hathaway Travel Protection hat sich genau mit diesen Fragen beschäftigt und seine jährliche Rangliste der sichersten Städte für Reisende veröffentlicht. Für das Ranking 2027 wurden 15 Städte ausgewählt, die bei internationalen Urlauber besonders gut abschneiden. Überraschend: Die bisherige Nummer eins muss ihren Spitzenplatz abgeben.

Das sind die Top 10 der sichersten Städte 2027

Angeführt wird das Ranking von Montréal in Kanada. Dahinter folgen Zürich und Amsterdam. Auch Tokio und Reykjavík schaffen es unter die fünf sichersten Städte der Welt.

Montréal, Kanada Zürich, Schweiz Amsterdam, Niederlande Tokio, Japan Reykjavík, Island Oslo, Norwegen Singapur, Singapur Venedig, Italien Sydney, Australien Honolulu, USA

In den weiteren Plätzen der Top 15 finden sich Dublin, Kopenhagen, Barcelona, San Francisco und Paris.

Wie entsteht das Ranking der sichersten Städte?

Zürich, Schweiz © Getty Images

Für die Rangliste hat Berkshire Hathaway Travel Protection mehr als 1.500 US-amerikanische Reisende befragt. Dabei durften nur Personen Städte bewerten, die sie tatsächlich besucht hatten. Ihre Einschätzungen wurden anschließend mit weiteren Sicherheitsdaten kombiniert.



Dazu zählen unter anderem der Sicherheitsindex von Numbeo, Daten des Economist Intelligence Unit und Bewertungen von GeoSure Global. Berücksichtigt wurden verschiedene Aspekte wie Kriminalität, Terrorismus, Verkehrssicherheit, medizinische Versorgung sowie die Sicherheit von Frauen, LGBTQIA+-Reisenden und People of Color.



Wichtig ist allerdings: Die Ergebnisse spiegeln die Einschätzungen und Daten zum Zeitpunkt der Befragung im August 2026 wider. Sie sind daher keine Echtzeitbewertung der aktuellen Sicherheitslage und auch keine Garantie für einen vollkommen risikofreien Urlaub.