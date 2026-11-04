Preis-Check
Österreich punktet gegen die Schweiz: So viel günstiger ist der Skiurlaub
Eine neue Analyse der Prodinger Tourismusberatung deckt massive Preisunterschiede zwischen den Skigebieten in Österreich und der Schweiz auf. Während die Schweizer Bergdestinationen auf ein hochpreisiges Luxussegment setzen, überzeugt der heimische Wintertourismus mit Angebotsvielfalt und einem attraktiveren Preis-Leistungs-Verhältnis.
Zermatt: 124 Prozent Aufschlag zur Konkurrenz
Der aktuelle "Alpine Destination Report 2027" der renommierten Prodinger Tourismusberatung deckt die Kluft zwischen den Wintersportorten auf. Im Zentrum steht der durchschnittliche Preis für ein Doppelzimmer mit Halbpension in der Wintersaison 2026/27, ermittelt auf Basis von mindestens fünf 4-Sterne-Hotels je Ort über die Buchungsplattform Trivago.
An der Spitze des internationalen Preisrankings steht das Schweizer Skigebiet Zermatt mit durchschnittlich 639 Euro pro Nacht. Auf dem zweiten Rang folgt das Schweizer Nobelresort St. Moritz mit 581 Euro. Österreichs teuerste Destination ist das Vorarlberger Skigebiet Lech Zürs / Warth-Schröcken, das mit 569 Euro pro Nacht ebenfalls zur absoluten Spitzenklasse gehört. Dahinter platzieren sich Kitzbühel mit 510 Euro und St. Anton am Arlberg mit 502 Euro.
Dass es in den heimischen Bergen auch deutlich leistbarer geht, beweisen die Orte am anderen Ende des Rankings. In den Kitzbüheler Alpen zahlt man in Brixental im Schnitt 306 Euro und in St. Johann lediglich 285 Euro pro Nacht. Der Preisabstand zwischen Zermatt und St. Johann beträgt damit satte 124 Prozent.
Skipässe in der Schweiz über der 100-Euro-Marke
In Schweizer Skigebieten müssen Urlauber nicht nur für die Unterkunft tief in die Tasche greifen. Auch die Bergbahnen langen kräftig zu. Mehrere Skigebiete haben die Hunderter-Marke für Tageskarten längst überschritten
- Zermatt: 111,40 Euro für die Tageskarte
- St. Moritz: 101,80 Euro für die Tageskarte
- Davos: 100,70 Euro für die Tageskarte
Doch der Preis garantiert keineswegs automatisch die glücklichsten Gäste: Bei den Gästebewertungen liegen die Skigebiete in Österreich im direkten Vergleich vorne. Trotz günstigerer Skipässe punkten die heimischen Seilbahnen und Gastronomen mit Herzlichkeit und modernster Infrastruktur.
Österreichische Skigebiete stark von Deutschland abhängig
In den untersuchten Destinationen der Schweiz entfallen 51 Prozent aller Übernachtungen auf inländische Gäste. Die Schweiz verfügt somit über ein stabiles Fundament durch den eigenen Markt, ergänzt durch vermögende Fernmärkte wie die USA, Indien und Südkorea.
In Österreich beträgt der Anteil heimischer Urlauber dagegen nur knapp 13 Prozent. Fast die Hälfte aller Übernachtungen entfällt hingegen auf Gäste aus Deutschland. Schwächelt die deutsche Wirtschaft, spüren das die heimischen Hoteliers sofort.
Ski-Hotspots im großen Preis-Check
Die Erhebung erfasst 34 ausgewählte Wintersportdestinationen in Österreich und der Schweiz (Preise pro Nacht im 4-Sterne-Doppelzimmer mit Halbpension, Saison 2026/27):
- Zermatt: 639 Euro
- St. Moritz: 581 Euro
- Lech Zürs / Warth-Schröcken: 569 Euro
- Grindelwald: 529 Euro
- Arosa: 526 Euro
- Saanen / Gstaad: 517 Euro
- Kitzbühel Tourismus: 510 Euro
- Serfaus-Fiss-Ladis: 503 Euro
- St. Anton am Arlberg: 502 Euro
- Obertauern: 443 Euro
- Scuol: 438 Euro
- Davos: 433 Euro
- Saalbach Hinterglemm: 427 Euro
- Paznaun-Ischgl: 422 Euro
- Ötztal Tourismus: 416 Euro
- Engelberg: 415 Euro
- Schladming-Dachstein: 402 Euro
- Hochkönig: 393 Euro
- Mayrhofen-Hippach: 388 Euro
- Achensee: 382 Euro
- Montafon: 369 Euro
- Gasteinertal: 369 Euro
- Wilder Kaiser: 363 Euro
- Tux-Finkenberg: 360 Euro
- Erste Ferienregion im Zillertal: 357 Euro
- Seefeld: 355 Euro
- Salzburger Sportwelt (Neufusionierung): 351 Euro
- Pitztal: 345 Euro
- Zell am See-Kaprun: 342 Euro
- Tiroler Zugspitz Arena: 339 Euro
- Stubai Tirol: 333 Euro
- Turracher Höhe: 326 Euro
- Kitzbüheler Alpen–Brixental: 306 Euro
- Kitzbüheler Alpen–St. Johann: 285 Euro
Die Zukunft des Wintertourismus
Neben den Übernachtungstarifen entscheidet zunehmend der Klimawandel über die Zukunft des Wintertourismus. Schweizer Orte wie St. Moritz oder Zermatt punkten mit Lagen auf über 1.500 bis 2.000 Metern Seehöhe, was ihnen natürliche Schneesicherheit verschafft.
Österreichs Destinationen setzen dagegen auf eine breite Angebotsoffensive: Moderne Beschneiung, erstklassige Wellness-Angebote und der Ausbau des Sommer- und Ganzjahrestourismus sichern den heimischen Bergtälern stabile Einnahmen.
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden