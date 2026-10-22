Laut Ranking: Das sind die günstigsten Skigebiete in Europa

Skifahren muss nicht automatisch teuer sein. Das Reisemagazin Time Out hat preiswerte Skigebiete in Europa zusammengestellt, in denen du Pisten, Bergpanoramen und Wintersport genießen kannst, ohne ein Vermögen auszugeben.

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Ein Skiurlaub kann ganz schön ins Geld gehen. Neben Unterkunft und Anreise schlagen vor allem Skipässe, Ausrüstung und Verpflegung zu Buche. Doch wer bei der Wahl des Skigebiets flexibel ist, kann sparen. Das Reisemagazin Time Out empfiehlt zehn europäische Destinationen, die Wintersport mit vergleichsweise günstigen Angeboten verbinden. Darunter sind bekannte Alpenregionen, aber auch weniger offensichtliche Ziele in Südosteuropa.

1. Babin Do, Bosnien und Herzegowina

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Wer ein Skigebiet abseits der großen Alpen-Hotspots sucht, könnte in Babin Do fündig werden. Das Skigebiet liegt am Berg Bjelašnica oberhalb von Sarajevo und war Austragungsort der alpinen Wettbewerbe der Olympischen Winterspiele 1984. Auf insgesamt 14,3 Pistenkilometern finden sowohl Anfänger als auch fortgeschrittene Skifahrer passende Abfahrten.

Laut Time Out kostet eine Tageskarte für Erwachsene in der Saison 2026/27 rund 33 Euro, für Kinder sind es etwa 21 Euro. Damit ist Babin Do eine interessante Option für alle, die Wintersport mit einem Aufenthalt in Sarajevo verbinden möchten.

2. Borovets, Bulgarien

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Bulgarien gilt als Geheimtipp für einen vergleichsweise günstigen Skiurlaub. Borovets liegt im Rila-Gebirge und ist von Sofia aus gut erreichbar. Das Skigebiet bietet 58 Pistenkilometer und eignet sich laut Time Out besonders für Anfänger und fortgeschrittene Wintersportler.



Neben den Pisten gibt es Hotels, Skiverleihe und Skikurse. Im Vergleich zu vielen bekannten Alpenorten können die Gesamtkosten hier niedriger ausfallen. Wer mehrere Tage bleiben möchte, kann zwischen verschiedenen Mehrtageskarten und Saisonpässen wählen.



Preis: Saisonkarten für 2026/27 werden laut den vorliegenden Angaben ab 1.020 Euro für Erwachsene und 700 Euro für Kinder angeboten. Da es sich um einen Saisonpass handelt, ist dieser Preis nicht direkt mit einer Tageskarte vergleichbar.

3. Sierra Nevada, Spanien

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Skifahren und Spanien? Das passt durchaus zusammen. Die Sierra Nevada liegt rund eine Stunde von Granada entfernt und verbindet Bergpanoramen mit vergleichsweise vielen Sonnenstunden. An klaren Tagen reicht der Blick von den Bergen sogar bis nach Nordafrika.



Das Skigebiet bietet Abfahrten für verschiedene Leistungsstufen, darunter auch anspruchsvolle schwarze Pisten. Schneekanonen können die Schneesicherheit unterstützen, allerdings sind die tatsächlichen Bedingungen von Wetter und Saison abhängig.



Preis: Laut Time Out kosten Zehn-Tages-Pässe für Erwachsene in der Saison 2026/27 im Vorverkauf 488 Euro. Der reguläre Preis wird mit 610 Euro angegeben. Wer mehrere Tage fahren möchte, sollte die Vorverkaufsangebote im Auge behalten.

4. Arinsal, Andorra

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Das kleine Pyrenäenland Andorra ist für Wintersportler eine interessante Alternative zu den großen Alpenregionen. In Arinsal erwarten dich 63 Kilometer markierte Pisten, die bis auf mehr als 2.500 Meter reichen. Es gibt Strecken für unterschiedliche Könnerstufen, wobei anspruchsvollere Abfahrten vor allem in höheren Lagen liegen.



Auch abseits der Piste hat der Ort einiges zu bieten: Wer nach dem Skitag noch ausgehen möchte, findet Bars und Nachtleben. Ein Ausflug in die Hauptstadt Andorra la Vella bietet sich ebenfalls an.



Preis: Der Anbieter Crystal Ski führt laut Time Out Pakete für die Saison 2026/27 mit sieben Übernachtungen ab 617 Pfund pro Person an, bei Doppelbelegung und einer Unterkunft mit Verpflegung. Das ist ein Paketpreis und nicht mit einem reinen Skipass vergleichbar.

5. San Vito di Cadore, Italien

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Nur wenige Kilometer vom bekannten Cortina d’Ampezzo entfernt liegt San Vito di Cadore. Der kleinere Ort in den Dolomiten ist besonders für Familien und Anfänger interessant. Auf rund 20 Pistenkilometern gibt es Abfahrten für Einsteiger sowie Angebote für Kinder.

Wer mehr Auswahl möchte, kann auch die größeren Skigebiete der Region ins Auge fassen: San Vito ist mit dem Skiverbund Dolomiti Superski verbunden. Je nach gewähltem Skipass lassen sich damit deutlich mehr Pisten erschließen.

Preis: Die Skipasspreise für San Vito di Cadore sind für die Saison 2026/27 laut den vorliegenden Angaben noch nicht veröffentlicht. In der Saison 2025/26 kostete ein Wochenendpass für Erwachsene 37,50 Euro.

6. Kolašin, Montenegro

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Montenegro ist nicht unbedingt das erste Land, an das man beim Skiurlaub denkt. Genau das macht Kolašin zu einer spannenden Alternative. Die Skigebiete Kolašin 1450 und Kolašin 1600 liegen am Bjelasica-Gebirge und bieten zusammen rund 45 Pistenkilometer.



Besonders attraktiv sind die vergleichsweise niedrigen Skipasspreise. Laut Time Out kostete eine Tageskarte für Erwachsene in der Saison 2025/26 nur 15 Euro. Eine Sieben-Tages-Karte war demnach für 80 Euro erhältlich.



Auch der Ort Kolašin selbst ist einen Besuch wert: Restaurants und Bars laden zum Einkehren ein, während der nahegelegene Nationalpark Biogradska Gora Möglichkeiten für Ausflüge in die Natur bietet.

7. Livigno, Italien

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Livigno in den italienischen Alpen ist für seine große Auswahl an Pisten, Snowparks und anspruchsvollen Abfahrten bekannt. Mit mehr als 115 Pistenkilometern kommen sowohl sportliche Skifahrer als auch Freestyle-Fans auf ihre Kosten.



Dazu kommen Restaurants, Unterkünfte im Chalet-Stil und zahlreiche Bars und Clubs. Livigno ist außerdem als zollfreies Einkaufsgebiet bekannt. Die Preise für Unterkünfte können je nach Reisezeit allerdings deutlich schwanken, wer sparen möchte, sollte deshalb früh vergleichen.



Preis: Ein Skipass für eine Woche in der Hochsaison 2026/27 wird von Time Out mit 406,50 Euro angegeben. Für die tatsächlichen Urlaubskosten sind zusätzlich Unterkunft, Anreise und Verpflegung zu berücksichtigen.

8. Les Menuires, Frankreich

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Les Menuires ist eine Alternative zu den bekannteren und oft teureren Urlaubsorten der französischen Alpen. Der Ort gehört zum Skigebiet Les 3 Vallées, das ein riesiges Netz an Pisten bietet. Mit dem entsprechenden Skipass sind laut Time Out rund 600 Kilometer Abfahrten erreichbar.



Die Architektur des Ortes ist weniger romantisch als die traditioneller Alpendörfer: Viele Gebäude stammen aus den 1960er- und 1970er-Jahren. Dafür können die Unterkunftspreise im Vergleich zu manchen Nachbarorten konkurrenzfähig sein. Für alle, denen Pistenkilometer wichtiger sind als ein Postkartenpanorama, kann sich ein Blick auf Les Menuires lohnen.



Preis: Eine Tageskarte für Les 3 Vallées kostet laut den Angaben für die Saison 2026/27 84,20 Euro, ein Sechs-Tages-Pass 421 Euro. Les Menuires ist damit nicht das günstigste Ziel beim Skipass, bietet dafür aber Zugang zu einem sehr großen Skigebiet.

9. Poiana Brașov, Rumänien

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In Rumänien lässt sich ein Skiurlaub gut mit einem Städtetrip verbinden. Poiana Brașov liegt oberhalb der Stadt Brașov und bietet Pisten für verschiedene Könnerstufen, darunter auch anspruchsvolle schwarze Abfahrten.



Nach dem Skitag lohnt sich ein Abstecher in die mittelalterliche Altstadt von Brașov mit ihren historischen Gebäuden, Restaurants und Bars. So kannst du Wintersport und Kultur miteinander kombinieren.



Preis: In der Saison 2025/26 kostet eine Tageskarte für Erwachsene laut Time Out 240 rumänische Lei, umgerechnet etwa 48 Euro. Ein Sechs-Tages-Pass liegt bei 900 Lei beziehungsweise rund 173 Euro.

10. Jasná Nízke Tatry, Slowakei

Newly prepared skiing track, snow park on the right and overhead cable cars above at Jasna Ski Resort, Slovakia. © Getty Images/iStockphoto

Jasná in der Niederen Tatra ist das größte Skigebiet der Slowakei und bietet rund 50 Kilometer Pisten. Das Angebot reicht von einfachen Strecken bis zu anspruchsvollen Abfahrten. Auch abseits des Skifahrens gibt es Möglichkeiten, etwa Ausflüge in die Umgebung oder einen Besuch im Aquapark Tatralandia.



Ein weiterer Pluspunkt können die vergleichsweise günstigen Unterkünfte und die regionale Küche sein. Wer nicht unbedingt in den großen Alpen-Hotspots Urlaub machen muss, findet hier eine Alternative mit abwechslungsreichem Pistenangebot.



Preis: Ein Saisonpass für die Hochsaison 2026/27 wird mit 629 Euro angegeben. Tageskarten für die Saison 2026/27 sind laut den vorliegenden Informationen noch nicht veröffentlicht. In der Vorsaison kostete eine Tageskarte für Erwachsene an einem Wochentag rund 82 Euro.

Wo ist Skifahren in Europa am günstigsten?

Wenn es vor allem um den Preis für den Skipass geht, stechen Kolašin in Montenegro und Babin Do in Bosnien und Herzegowina hervor. Wer viele Pistenkilometer sucht, findet in Livigno, Les Menuires oder Jasná ein größeres Angebot. Für Familien und Anfänger können kleinere Gebiete wie San Vito di Cadore besonders interessant sein.