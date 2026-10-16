Geheimtipp: Warum Sie 2027 unbedingt nach Bulgarien sollten

Paris, London, Rom? Von wegen: Wer für das Jahr 2027 einen unvergesslichen Städtetrip plant, sollte den Kompass in Richtung Osten drehen. Bulgarien mausert sich aktuell vom absoluten Geheimtipp zum Liebling der Reise-Experten.

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Vergessen Sie überfüllte Gassen und überteuerte Hotspots: Bulgarien entwickelt sich zu einem der spannendsten Reiseziele Europas und das aus gutem Grund. Zwischen jahrtausendealten Kulturschätzen, einer lebendigen Kulturszene und atemberaubenden Naturlandschaften vereint das Balkanland alles, was eine unvergessliche Reise ausmacht.

Sofia: Das beste Städtereiseziel Europas für 2027

Bei einer aktuellen Abstimmung der renommierten Plattform European Best Destinations wählten mehr als 11.000 Reisende aus der ganzen Welt Sofia zum „Best City Break in Europe for 2027“. Bulgariens Hauptstadt ließ dabei namhafte Konkurrenz wie Lissabon oder Kopenhagen weit hinter sich.

Bulgarien, Sofia © Getty Images

Die Stadt ist unglaublich kompakt und verbindet Epochen wie kaum eine andere Metropole. Mitten im Zentrum stoßen Sie auf die antiken römischen Ruinen von Serdica, die im direkten Kontrast zu den imposanten goldenen Kuppeln der Alexander-Newski-Kathedrale und modernen, hippen Cafés stehen. Ein Bonus ist die Nähe zur Natur: Das Witoscha-Gebirge liegt quasi direkt vor der Haustür der Hauptstadt. Morgens können Sie durch Kunstgalerien schlendern und am Nachmittag bei einer Wanderung spektakuläre Bergpanoramen genießen.

Plovdiv: Europas meistunterschätztes Juwel

Wem Sofia schon gefällt, der wird von Plovdiv begeistert sein. Das renommierte Stadt- und Kulturmagazin Time Out adelte Bulgariens zweitgrößte Stadt unlängst als das am meisten unterschätzte Reiseziel Europas. Plovdiv ist eine der ältesten, kontinuierlich bewohnten Städte Europas mit einer über 8.000-jährigen Geschichte.

Plovdiv © Getty Images

Auf einer modernen, mehr als einen Kilometer langen Einkaufsstraße trifft das heutige Stadtleben auf die Antike: Direkt unter dem Straßenpflaster verbirgt sich ein gewaltiges römisches Stadion, dessen Überreste teilweise sogar in Geschäften und Cafés zu sehen sind. Einen spannenden Kontrast dazu bildet das Kreativviertel Kapana. Das einstige Handwerkerviertel hat sich zum angesagten Treffpunkt der Stadt entwickelt, in dem bunte Street-Art, alternative Boutiquen und hippe Craft-Beer-Bars für eine lebendige, kreative Atmosphäre sorgen.

Die unentdeckte Riviera: Traumstrände am Schwarzen Meer

Wer bei Bulgariens Küste nur an die großen, belebten Resorts wie den "Goldstrand" oder "Sonnenstrand" denkt, verpasst eine völlig andere Welt. Die knapp 380 Kilometer lange Schwarzmeerküste birgt fantastische Badebuchten und wilde Naturparadiese. Während die bekannten Ferienorte mit perfekter Infrastruktur für Familien punkten, lockt vor allem der unberührte Süden mit endlosen Sanddünen und wilden Stränden.

Bolata-Bucht © Getty Images/iStockphoto

Ein absoluter Geheimtipp ist der Veleka-Strand bei Sinemorez, wo ein malerischer Fluss direkt in das Meer mündet. Er gehört zu den meistfotografierten Orten der Küste und ist ideal für Naturliebhaber und Vogelbeobachter. Auch die spektakuläre Bolata-Bucht im Norden, eingerahmt von markanten roten Klippen, gehört laut Reiseexperten von Lonely Planet zu den absoluten Top-Stränden des Landes und ist der perfekte Ort, um den Sonnenaufgang zu bewundern.

Noch ist Bulgarien abseits der großen All-Inclusive-Bunker ein Geheimtipp. Doch bei den aktuellen Entwicklungen wird das nicht mehr lange so bleiben. Wenn Sie authentische Gastfreundschaft, unberührte Kultur und spektakuläre Strände ganz ohne die typischen Touristenmassen erleben wollen, ist 2027 genau Ihr Jahr für Bulgarien.