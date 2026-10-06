Geheimtipp: Warum Bulgarien die bessere Alternative zu Griechenland ist

Sie planen schon Ihren Sommerurlaub 2027? Dann lohnt sich ein Blick Richtung Bulgarien. Sonne satt, traumhafte Strände und kristallklares Meer locken an die bulgarische Riviera und machen dem bisherigen Griechenland-Urlaub zunehmend Konkurrenz.

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Wenn man an türkisblaues Wasser, antike Ruinen und laue Sommerabende denkt, schießt den meisten sofort Griechenland in den Kopf. Doch die Realität auf Mykonos, Santorin und Co. sieht oft anders aus: Überfüllte Gassen, extreme Sommerhitze und Preise, die das Urlaubsbudget sprengen. Die clevere und aufregende Alternative, die Reiseexperten für das Jahr 2027 empfehlen, liegt etwas weiter nördlich: Bulgarien.

Bulgarien als günstige Sommer-Alternative

Während die Preise in klassischen Mittelmeer-Destinationen in den letzten Jahren immer weiter nach oben gegangen sind, bleibt Bulgarien der Preis-Leistungs-Sieger Europas. Beim sogenannten "Urlaubseuro" (der die Kaufkraft vergleicht) schneidet Bulgarien durchweg als eines der günstigsten Ziele ab. Ob Luxus-Erwachsenenhotel, hipper Beach-Club oder ein üppiges Abendessen in einer traditionellen Taverne: Hier bekommen Sie für Ihr Geld deutlich mehr als auf den griechischen Inseln, ohne dabei auf Qualität verzichten zu müssen.

Griechenland-Vibes

Sozopol, Bulgarien © Getty Images/iStockphoto

Sie lieben kleine Fischerdörfer, antike Tempelreste und romantische Kopfsteinpflastergassen? Dann werden Sie den Süden der bulgarischen Küste lieben. Die über 3.000 Jahre alte Stadt Nessebar (ein UNESCO-Weltkulturerbe) liegt malerisch auf einer Halbinsel und erinnert mit ihren byzantinischen Ruinen und Windmühlen stark an das Erbe der Griechen und Römer, die hier einst siedelten. Auch das charmante Sozopol begeistert mit traditionellen Holzhäusern, exzellenten Fischrestaurants direkt an den Klippen und einem authentischen Charme. Hier können Sie mit einem Glas kühlem Weißwein den Sonnenuntergang genießen, mit genau dem Flair, für das Griechenland berühmt ist, aber entspannter und günstiger.

Karibik-Strände

Bulgariens Schwarzmeerküste zieht sich über 370 Kilometer und bietet für jeden Geschmack den perfekten Strand. Zwar sind der Sonnenstrand und der Goldstrand nach wie vor Hotspots für feierwütige Urlauber, doch der eigentliche Trend für 2027 geht in Richtung "Slow Travel", Nachhaltigkeit und Exklusivität.

Orte wie Albena punkten mit einer perfekten Balance aus feinen, breiten Sandstränden und direkt angrenzenden Wäldern, ideal zum Wandern oder Radfahren am Nachmittag. Wer etwas für seine Gesundheit tun möchte, reist in das Seebad Sweti Konstantin, das für sein Mikroklima und seine heißen Thermalquellen berühmt ist.

Bulgarien © Getty Images

Naturwunder abseits der Massen

Wenn Sie wilde Natur den aufgereihten Sonnenliegen vorziehen, wird Sie der Norden Bulgariens begeistern. Das Kap Kaliakra ist ein absoluter Geheimtipp. Hier ragen leuchtend rote Felswände bis zu 70 Meter steil ins dunkelblaue Meer hinab. In den Höhlen der zerklüfteten Küste verbirgt sich reiche Geschichte, und im Sommer blühen wilde Mohnblumen auf den Klippen.

Das perfekte Klima für Hochsommer-Flüchtlinge

Das Mittelmeer ächzt im Juli und August immer häufiger unter Hitzewellen jenseits der 40-Grad-Marke. Das Schwarze Meer bietet hier eine angenehme Zuflucht. Das Klima ist im Hochsommer wunderbar warm und sonnig, aber oft nicht ganz so drückend wie in der südlichen Ägäis. Das Meerwasser hat im Sommer herrliche Badetemperatur, und die kurze Flugzeit von Mitteleuropa (oft nur rund 2 bis 2,5 Stunden nach Varna oder Burgas) macht das Ziel auch für Familien und Kurztrips attraktiv.

Bulgarien © Getty Images

Bulgarien hat sich von der einstigen "Party-Destination" längst emanzipiert. Mit einer perfekten Mischung aus Kultur, wilder Natur, neuen Boutique-Hotels und unschlagbaren Preisen ist die Schwarzmeerküste der geheime Star der kommenden Saison.