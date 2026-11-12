Geschenke-Bummel: Die schönsten Städte für Weihnachtsshopping

Europas Städte verwandeln sich im Advent in weihnachtliche Shoppingparadiese. Wer einen stimmungsvollen Geschenke-Bummel mit einem aufregenden Städtetrip verbinden will, ist an diesen Orten genau richtig.

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Der verführerische Duft von gebrannten Mandeln liegt in der Luft, tausende funkelnde Lichter verwandeln die Straßen in ein goldenes Wintermärchen und aus den Lautsprechern erklingt – natürlich – zum gefühlt hundertsten Mal "Last Christmas". Keine Frage: Die schönste, aber manchmal auch turbulenteste Zeit des Jahres ist angebrochen. Wer sich auf die Suche nach den perfekten Weihnachtsgeschenken für Familie und Freunde machen will, sollte diese Shoppingadressen kennen.

London: Das absolute Winter-Wonderland

London © Getty Images

Wenn eine Stadt weiß, wie man Weihnachten inszeniert, dann ist es London. Riesige Lichterinstallationen, festliche Schaufenster und berühmte Kaufhäuser verwandeln die britische Hauptstadt in eine glitzernde Weihnachtskulisse. Ein absolutes Muss sind die legendäre Oxford Street und die Regent Street, deren gigantische Weihnachtsbeleuchtungen jedes Jahr aufs Neue den Atem rauben. Wer exklusive Geschenke sucht, schlendert durch das weltberühmte Kaufhaus Harrods in Knightsbridge, das von außen wie ein riesiger Lichterpalast erstrahlt. Auch Selfridges ist einen Besuch wert. Das Kaufhaus ist bekannt für seine kreativen Schaufenster und außergewöhnlichen Markenwelten.

Straßburg: Weihnachten wie aus dem Bilderbuch

Straßburg © Getty Images

Wer sich nach einer Extraportion Weihnachtsromantik sehnt, sollte Straßburg auf seine Wunschliste setzen. Die elsässische Stadt trägt nicht ohne Grund den Beinamen "Hauptstadt des Weihnachtsfestes". Ihre historischen Fachwerkhäuser, verwinkelten Gassen und festlich beleuchteten Plätze bieten eine traumhafte Kulisse für einen vorweihnachtlichen Städtetrip. Besonders die Altstadt und das Viertel Petite France laden zum gemütlichen Bummeln ein. In den kleinen Geschäften finden sich regionale Spezialitäten, handgefertigte Dekorationen, Keramik, Holzspielzeug und originelle Geschenkideen.

Prag: Märchenhafte Kulisse

Prag © Getty Images/iStockphoto

Prag verwandelt sich im Advent in eine Stadt wie aus einem Weihnachtsfilm. Die historische Altstadt, die beleuchtete Karlsbrücke und die prachtvollen Plätze bilden die perfekte Kulisse für einen winterlichen Einkaufsbummel. Besonders rund um den Altstädter Ring und den Wenzelsplatz locken zahlreiche Geschäfte und Weihnachtsstände. Wer lieber durch Geschäfte stöbert, sollte die Einkaufsstraßen rund um die Na Příkopě besuchen. Dort treffen internationale Marken auf tschechische Geschäfte und moderne Shoppingadressen.

Kopenhagen: Skandinavisches Design unter Weihnachtslichtern

Kopenhagen © Getty Images

Wer auf der Suche nach außergewöhnlichen Geschenken ist, wird Kopenhagen lieben. Die dänische Hauptstadt verbindet modernes Design mit traditioneller Weihnachtsstimmung und einer großen Portion Hygge. Auf der berühmten Einkaufsstraße Strøget finden sich zahlreiche Geschäfte, Kaufhäuser und internationale Marken. Ein Muss für Designliebhaber ist Illums Bolighus. Das traditionsreiche Einrichtungshaus bietet skandinavisches und internationales Design, Wohnaccessoires, Lampen, Keramik und viele stilvolle Geschenkideen. Für individuelle Fundstücke lohnt sich ein Ausflug in das Viertel Nørrebro. Besonders die Jægersborggade ist für ihre kleinen Designgeschäfte, Vintage-Boutiquen und kreativen Läden bekannt.

Nürnberg: Traditionelles Weihnachtsshopping

Nürnberg © Getty Images

Wer Weihnachten am liebsten traditionell feiert, ist in Nürnberg richtig. Die fränkische Stadt ist international für ihren Christkindlesmarkt bekannt und bietet eine einzigartige Mischung aus historischem Ambiente, Kunsthandwerk und festlichen Einkaufsmöglichkeiten. Auch abseits des Weihnachtsmarktes lohnt sich ein Einkaufsbummel durch die Nürnberger Altstadt. Kleine Geschäfte, traditionelle Handwerksbetriebe und größere Einkaufsstraßen bieten zahlreiche Möglichkeiten, besondere Geschenke zu entdecken.

Mailand: Für anspruchsvolle Shoppingfans

Mailand © Getty Images

Mailand ist eine der wichtigsten Modemetropolen der Welt. Gerade vor Weihnachten zeigt sich die Stadt von ihrer besonders glamourösen Seite. Das Herzstück vieler Shoppingtouren ist die Galleria Vittorio Emanuele II. Gleich daneben lockt das Modeviertel Quadrilatero della Moda mit internationalen Luxuslabels und italienischen Designermarken. In den Vierteln Brera und Navigli finden sich kleinere Boutiquen, kreative Concept Stores und Geschäfte mit außergewöhnlichen Accessoires. Auch italienische Feinkost ist eine hervorragende Geschenkidee: Von edlem Olivenöl über Panettone bis zu handgemachten Pralinen gibt es zahlreiche kulinarische Mitbringsel.