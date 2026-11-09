Lieber Weihnachtsmann, wo wohnst du? Die Post klärt süßen Irrtum auf

Mit Liebe geschrieben, mit Sternchen verziert – und an die falsche Adresse geschickt: Millionen Briefe an den Weihnachtsmann nehmen laut Finnlands Post jedes Jahr den falschen Weg. Eine süße Aktion soll 2026 helfen.

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Beim Wunschzettel wird nichts dem Zufall überlassen: Die Geschenkideen sind sorgfältig aufgelistet, das Bild für den Weihnachtsmann ist extra schön ausgemalt. Nur beim Kuvert sind sich viele offenbar ein bisschen zu sicher. "An Santa Claus, Nordpol" – wird schon passen!

Die finnische Post sieht das anders. Denn das Hauptpostamt des Weihnachtsmanns steht in Rovaniemi am Polarkreis. Und damit die Herzenswünsche auch wirklich dort ankommen, bekommt Santa heuer einen ganz besonderen Service: einen internationalen Nachsendeauftrag.

Der Weihnachtsmann hat eine echte Adresse

Schnee, Rentiere, ein gemütliches Häuschen: Beim Gedanken an Santas Zuhause landet man schnell am Nordpol. Die Finnen möchten dieses Bild allerdings geografisch ein wenig zurechtrücken. Rovaniemi in Lappland trägt den Titel "Offizielle Heimatstadt des Weihnachtsmanns". Dort betreibt die finnische Post Posti auch sein Hauptpostamt.

Nach Schätzung von Posti werden jedes Jahr Millionen Weihnachtsbriefe fehlgeleitet. Mit der Kampagne "North Pole Redirect" will das Unternehmen deshalb mehr Wunschzettel nach Finnland lotsen. Schließlich soll kein Herzenswunsch unterwegs verloren gehen.

Die Poststelle des Weihnachtsmanns in Finnland © Posti

Hier haben die Postelfen alle Hände voll zu tun

Wer jetzt an eine hübsche Weihnachtskulisse denkt, unterschätzt den Betrieb gewaltig: Santas Hauptpostamt ist eine echte, ganzjährig geöffnete Postfiliale. Sechs "Postelfen" arbeiten dort das ganze Jahr über. Wenn Weihnachten näher rückt, wächst das Team auf rund 20 Helfer an.

Und die werden gebraucht: Rund 500.000 Briefe treffen jährlich ein, an besonders geschäftigen Tagen sind es bis zu 30.000. Da dürfte selbst dem fleißigsten Weihnachtswichtel kurz die Zipfelmütze verrutschen.

Insgesamt hat das Postamt bereits mehr als 25 Millionen Briefe aus über 200 Ländern erhalten. Unterschiedliche Sprachen, bunte Zeichnungen und persönliche Geschichten bringen dabei ein kleines Stück der Welt nach Lappland.

Jedes Jahr werden zahlreiche Briefe an Santa verschickt, allerdings an die falsche Adresse © Posti

Nachsendeauftrag mit Weihnachtszauber

Damit noch mehr Briefe ihren Weg nach Rovaniemi finden, stellt Posti besondere Santa-Briefkästen in London, New York und Toronto auf. Nach dem Londoner Auftakt Anfang November folgen New York vom 18. bis 22. November und Toronto vom 2. bis 6. Dezember.

Die dort eingeworfenen Briefe sollen noch vor Weihnachten in Santas Hauptpostamt eintreffen. Auch andere Postgesellschaften sind eingeladen, an den Nordpol adressierte Briefe nach Finnland weiterzuleiten. Ein ziemlich großer Aufwand für ein paar beschriebene Blätter Papier? Vielleicht. Aber für die Absender steckt darin schließlich die ganze Vorfreude auf Weihnachten.

An diese Adresse kannst du Santa schreiben

Du möchtest deinen Wunschzettel direkt nach Lappland schicken? Dafür brauchst du keinen der Aktionsbriefkästen. Auf das Kuvert kommt diese Adresse:

Santa Claus

Santa Claus’ Main Post Office

96930 Napapiiri

FINLAND Visit Finland

Dann noch frankieren und ab die Post! Für die schöne Zeichnung und die sorgfältig formulierten Wünsche bist du zuständig. Den Rest übernehmen die Postelfen.