Teuer wie noch nie? So viel kostete der Kroatien-Urlaub 2026 pro Person und Tag

Kroatien zählt zu den beliebtesten Urlaubszielen der Österreicher:innen, doch der Urlaub an der Adria wird immer teurer. Eine neue Studie zeigt, wie viel Reisende inzwischen pro Tag ausgeben, welche Unterkunft am meisten kostet und wofür das Urlaubsbudget draufgeht.

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Für viele gehört Kroatien zum Sommer einfach dazu. Doch wer dort Urlaub macht, muss mittlerweile tiefer in die Tasche greifen. Laut einer aktuellen Studie geben Tourist:innen an der Adriaküste im Schnitt 162 Euro pro Person und Tag aus. Das sind 15 Prozent mehr als bei der letzten Erhebung im Jahr 2022. Im kroatischen Landesinneren fällt der durchschnittliche Tagesbetrag mit 164 Euro sogar noch etwas höher aus, hier beträgt der Anstieg 21 Prozent.

Neue Studie zeigt, wie teuer Kroatien geworden ist

Die Zahlen stammen aus der Untersuchung "TOMAS Hrvatska 2025/2026", die das kroatische Institut für Tourismus durchführt. Die Ergebnisse wurden am 26. Oktober 2026 gemeinsam mit Vertreter des kroatischen Tourismusverbands und Tourismusminister Tonči Glavina vorgestellt.



Für die Studie wurden 14.770 Tourist:innen an 153 Orten in Kroatien befragt. Zusätzlich flossen Daten aus mehr als 4.200 Beherbergungsbetrieben ein. Untersucht wurden unter anderem die Ausgaben, Reisegewohnheiten und Zufriedenheit der Gäste.

Unterkunft, Essen und Trinken verschlingen den größten Teil

. © Getty Images/Westend61

Doch wofür geben Urlauber:innen ihr Geld eigentlich aus? Rund 66 Prozent der durchschnittlichen Tagesausgaben entfallen auf Unterkunft, Essen und Getränke. Die restlichen 34 Prozent werden für weitere Angebote und Aktivitäten am Urlaubsort ausgegeben, darunter Ausflüge, Sport- und Kulturangebote sowie lokale Transportmöglichkeiten.



Wie hoch die Kosten ausfallen, hängt allerdings stark davon ab, wo man übernachtet. Hotelgäste geben im Schnitt 211 Euro pro Person und Tag aus. Wer sich für eine private Ferienunterkunft entscheidet, kommt auf durchschnittlich 158 Euro. Am günstigsten fällt der Tagesbetrag bei Campingurlauber aus: Sie geben im Schnitt 113 Euro pro Person aus.

So viel kostet eine Woche Kroatien

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Was bedeuten die Zahlen für die Urlaubskasse? Wer eine Woche an der kroatischen Adriaküste verbringt, kommt bei durchschnittlich 162 Euro pro Person und Tag auf 1.134 Euro für sieben Tage. Für zwei Personen sind das bereits 2.268 Euro.



Dabei handelt es sich um einen statistischen Durchschnittswert, nicht um einen Fixpreis für jede Reise. Die tatsächlichen Kosten hängen unter anderem von der Unterkunft, der Reisezeit und den geplanten Aktivitäten ab. Auch die Anreise ist bei einer individuellen Urlaubsplanung gesondert zu berücksichtigen, sofern sie nicht bereits in den erfassten Ausgaben enthalten ist.

Kroatien bleibt beliebt, trotz steigender Ausgaben

Die höheren Tagesausgaben bedeuten nicht automatisch, dass Urlauber:innen mit ihrem Aufenthalt unzufrieden sind. Laut der Untersuchung werden vor allem die Naturschönheit, die Sicherheit und die Gastfreundschaft geschätzt. Gleichzeitig bleiben die Gäste im Durchschnitt kürzer als bei der vorherigen Erhebung: An der Adriaküste sank die durchschnittliche Aufenthaltsdauer von 8,4 Nächten im Jahr 2022 auf 6,9 Nächte.