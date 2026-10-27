Urlaub 2027: So holst du aus 25 Urlaubstagen bis zu 60 freie Tage heraus

Mit der richtigen Urlaubsplanung kannst du 2027 aus wenigen Urlaubstagen richtig viel Freizeit herausholen. Wir zeigen dir, welche österreichischen Feiertage besonders günstig fallen und wann du Urlaub nehmen solltest, um möglichst viele freie Tage am Stück zu genießen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wer seine Urlaubstage 2027 clever plant, kann mit wenigen Urlaubstagen gleich mehrere verlängerte Auszeiten genießen. Besonders günstig fallen nächstes Jahr Christi Himmelfahrt, Fronleichnam und der Nationalfeiertag. Wir zeigen dir, wann du Urlaub nehmen solltest, um möglichst viele freie Tage am Stück herauszuholen – natürlich mit den österreichischen Feiertagen!

Jänner: So startest du mit zehn freien Tagen ins neue Jahr

Neujahr fällt 2027 auf einen Freitag, Heilige Drei Könige auf einen Mittwoch. Wer die Urlaubstage dazwischen und danach geschickt einsetzt, kann sich gleich zu Jahresbeginn eine längere Pause gönnen.



Urlaub nehmen: Montag, 4. Jänner, Dienstag, 5. Jänner sowie Donnerstag, 7. Jänner, und Freitag, 8. Jänner.



Dein Gewinn: Vier Urlaubstage ergeben zehn freie Tage am Stück – von Freitag, 1. Jänner, bis Sonntag, 10. Jänner.



Wer weniger Urlaub einsetzen möchte, kann auch nur den 4. und 5. Jänner freinehmen und so sechs Tage am Stück genießen.

Ostern: Mit vier Urlaubstagen neun Tage frei

R. © Getty Images

Ostermontag fällt 2027 auf den 29. März. Mit ein paar strategisch eingesetzten Urlaubstagen kannst du die Osterzeit für eine längere Auszeit nutzen.



Urlaub nehmen: Dienstag, 30. März, bis Freitag, 2. April.



Dein Gewinn: Vier Urlaubstage bringen dir neun freie Tage am Stück – von Samstag, 27. März, bis Sonntag, 4. April.

Mai: Der beste Monat für verlängerte Wochenenden

Der Mai bietet gleich mehrere Möglichkeiten, mit einzelnen Urlaubstagen mehr Freizeit herauszuholen.

1. Christi Himmelfahrt: Vier Tage frei mit nur einem Urlaubstag

Christi Himmelfahrt fällt auf Donnerstag, den 6. Mai.



Urlaub nehmen: Freitag, 7. Mai.

Dein Gewinn: Vier freie Tage von Donnerstag, 6. Mai, bis Sonntag, 9. Mai.

2. Pfingsten: Neun Tage frei mit vier Urlaubstagen

Pfingstmontag fällt auf den 17. Mai.



Urlaub nehmen: Dienstag, 18. Mai, bis Freitag, 21. Mai.

Dein Gewinn: Neun freie Tage von Samstag, 15. Mai, bis Sonntag, 23. Mai.

3. Fronleichnam: Noch ein verlängertes Wochenende

Fronleichnam fällt auf Donnerstag, den 27. Mai.



Urlaub nehmen: Freitag, 28. Mai.

Dein Gewinn: Vier freie Tage von Donnerstag, 27. Mai, bis Sonntag, 30. Mai.

Oktober und November: Der perfekte Zeitpunkt für eine Herbstreise

. © Getty Images

Auch im Herbst lassen sich die Feiertage optimal nutzen. Der österreichische Nationalfeiertag fällt 2027 auf Dienstag, den 26. Oktober. Allerheiligen ist am Montag, dem 1. November.



Urlaub nehmen: Montag, 25. Oktober, sowie Mittwoch, 27. Oktober, bis Freitag, 29. Oktober.

Dein Gewinn: Vier Urlaubstage ergeben zehn freie Tage am Stück – von Samstag, 23. Oktober, bis Montag, 1. November.

Dezember: Mit Mariä Empfängnis in die Winterpause

Mariä Empfängnis fällt 2027 auf Mittwoch, den 8. Dezember. Der Feiertag liegt damit mitten in der Woche und eignet sich für eine kleine Auszeit.

Urlaub nehmen: Montag, 6. Dezember, und Dienstag, 7. Dezember.

Dein Gewinn: Fünf freie Tage von Samstag, 4. Dezember, bis Mittwoch, 8. Dezember.