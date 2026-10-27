Dieses österreichische Skigebiet zählt zu den schneesichersten Europas

Nichts ist ärgerlicher als ein Skiurlaub, bei dem man statt auf weißen Pisten auf grünen Wiesen steht. Wer auf Nummer sicher gehen und garantiert durch den Schnee wedeln will, hat in Österreich beste Karten. Eine neue Auswertung zeigt jetzt, welche Skigebiete besonders schneesicher sind.

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Gibt es in den Skigebieten wirklich noch genug Schnee oder droht statt weißer Pisten eine böse Überraschung? Um Skiurlaubern solche Enttäuschungen zu ersparen, hat der britische Reiseveranstalter Inghams Ski mehr als 100 beliebte Skigebiete und Regionen auf der Nordhalbkugel unter die Lupe genommen. Die spannende Analyse zeigt, wo Wintersportler besonders gute Chancen auf traumhafte Schneeverhältnisse haben.

So wurde der "Reliable Ski Score" berechnet

Skifahren © Getty Images/Cavan Images RF

Die Experten haben sich nicht nur auf die Schneemenge verlassen, da diese oft nicht viel darüber aussagt, ob man auch wirklich gut Skifahren kann. Für die Studie wurden Daten aus sieben Wintersaisonen (zwischen 2017/18 und 2025/26, exklusive der Corona-Jahre) analysiert. Die 100 Punkte setzen sich aus folgenden harten Kriterien zusammen:

Pistenbetrieb (35 %): Wie viele Lifte und Pisten sind in der Hauptsaison im Schnitt tatsächlich geöffnet?

Wie viele Lifte und Pisten sind in der Hauptsaison im Schnitt tatsächlich geöffnet? Schneesicherheit (25 %): Der Anteil der Tage in der Hauptsaison mit mindestens 30 cm Schnee an der Talstation.

Der Anteil der Tage in der Hauptsaison mit mindestens 30 cm Schnee an der Talstation. Beständigkeit (20 %): Wie verlässlich liefert das Skigebiet Jahr für Jahr ab (ohne extreme Schwankungen)?

Wie verlässlich liefert das Skigebiet Jahr für Jahr ab (ohne extreme Schwankungen)? Schutz vor Ausfällen (12 %): Die Differenz zwischen einer durchschnittlichen und der schlechtesten Saison.

Die Differenz zwischen einer durchschnittlichen und der schlechtesten Saison. Schneehöhe (8 %): Die durchschnittliche Schneedecke am Berg.

Österreich punktet mit schneesicheren Skigebieten

Mit einem herausragenden Score von 92,9 von 100 Punkten sichert sich Obertauern den grandiosen 2. Platz im gesamten Europa-Ranking. Das Salzburger Ski-Mekka verpasste den ersten Platz nur um ein Haar – lediglich 0,2 Punkte fehlten auf den italienischen Sieger Pontedilegno-Tonale (93,1 Punkte).

Obertauern macht seinem Ruf als eines der schneereichsten Ziele der Alpen damit alle Ehre. Die Studie lobt besonders die enorme Verlässlichkeit, die es Urlaubern – gepaart mit den Ski-in/Ski-out-Unterkünften – ermöglicht, sich stressfrei ins Pistenvergnügen zu stürzen.

Österreich ist gleich viermal in der Top 10 vertreten. Das Kitzsteinhorn (Salzburg) sichert sich mit starken 89,6 Punkten den 6. Platz. Dicht gefolgt von Filzmoos (ebenfalls Salzburg) auf Platz 7 mit 89,5 Punkten. Auf Platz 10 folgt Damüls Mellau mit sensationellen 89,1 Punkten.

Skifahren © Getty Images

Europas beste Skigebiete mit Schneegarantie

In der internationalen Top-Riege der schneesichersten Skigebiete liefern sich Italien, Österreich und Frankreich ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Den ersten Platz sichert sich Pontedilegno-Tonale in Italien mit 93,1 Punkten, dank zuverlässiger Schneeverhältnisse und eines beständigen Pistenbetriebs.

Obertauern landet mit 92,9 Punkten nur knapp dahinter. Damit zählt das Skigebiet im Salzburger Land zu den absoluten Spitzenreitern in Sachen Schneesicherheit. Auf Platz drei folgt Les Arcs in Frankreich mit 92,2 Punkten, wo hoch gelegene Pisten beste Voraussetzungen für Skivergnügen bis ins Frühjahr bieten.

Ebenfalls stark präsentieren sich Les 3 Vallées, das größte zusammenhängende Skigebiet der Welt, mit 91,1 Punkten sowie Alpe d’Huez mit 90,5 Punkten. Letzteres ist nicht nur für seine vielen Sonnenstunden bekannt, sondern punktet dank seiner Höhenlage und des Gletschers Pic Blanc auch mit hervorragenden Voraussetzungen für schneesicheren Pistenspaß.

Die Top 10 im Überblick