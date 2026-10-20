Wer ist Europas Nummer 1? Die besten Airlines, Ziele und Hotels 2026

Wer im kommenden Jahr auf höchstem Niveau verreisen möchte, sollte jetzt genau aufpassen. Die World Travel Awards haben in ihrem 33. Bestehen die Crème de la Crème der europäischen Reisebranche für das Jahr 2026 gekürt.

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Am 17. Oktober 2026 blickte die Tourismuswelt an die Küste von Montenegro: Vor der spektakulären Kulisse des Hyatt Regency Kotor Bay Resorts feierten die World Travel Awards ihre große Europa-Gala. Bei diesem Event, das oft als die "Oscars der Reisebranche" bezeichnet wird, versammelten sich Top-Experten, um die herausragendsten Leistungen des Kontinents zu würdigen. Die frisch gekürten Sieger liefern die perfekte Inspiration für deine nächste Traumreise.

Europas beste Airline

Wenn es um den Flugverkehr geht, gibt es in Europa in diesem Jahr eine klare Nummer Eins: Turkish Airlines sicherte sich den begehrten Hauptpreis als Europe's Leading Airline 2026. Mit einem endlosen globalen Streckennetz – sie fliegen mehr Länder an als jede andere Airline der Welt – und einem exzellenten Service hat die Fluggesellschaft die Konkurrenz hinter sich gelassen.

Turkish Airlines © Getty Images

Doch auch in den einzelnen Buchungsklassen stehen die Sieger fest und versprechen Komfort pur:

Beste First Class: Hier glänzt 2026 Air France, die mit französischem Charme, kulinarischer Spitzenklasse und Luxus den Preis für Europe's Leading Airline - First Class abräumt.

Beste Business Class: Zum zweiten Mal in Folge holte sich Swiss International Air Lines (SWISS) den Titel Europe's Leading Airline - Business Class. Der persönliche Bordservice, erstklassige Lounges am Boden und das neue Langstreckenerlebnis "SWISS Senses" machen hier sowohl Geschäfts- als auch Urlaubsreisen zum Genuss.

Beste Economy Class: Lufthansa konnte auf ganzer Linie überzeugen und darf sich ab sofort mit dem Titel Europe's Leading Airline - Economy Class 2026 schmücken.

Das beste Reiseziel Europas

Portugal war der große Abräumer des Abends und durfte sich über die Auszeichnung als Europe’s Leading Destination 2026 freuen. Das Land überzeugte einmal mehr mit seiner beeindruckenden Vielfalt, die von traumhaften Stränden und malerischen Küstenlandschaften über historische Städte bis hin zu kulinarischen Highlights reicht.

Lissabon © Getty Images

Auch die portugiesische Hauptstadt Lissabon konnte gleich doppelt punkten: Sie wurde zur besten Stadt Europas gekürt und erhielt zudem die Auszeichnung als führende Kreuzfahrtdestination 2026. Mit ihrem einzigartigen Mix aus historischem Charme, lebendiger Kultur, portugiesischer Gastfreundschaft und spektakulären Ausblicken unterstreicht die Metropole ihre Bedeutung als eines der attraktivsten Reiseziele Europas.

Das beste Hotel Europas

Portugal beheimatet auch das beste Hotel des Kontinents. Den prestigeträchtigen Titel Europe's Leading Hotel 2026 sicherte sich das atemberaubende Estoril Vintage Hotel. Wer hier eincheckt, begibt sich auf eine Zeitreise in die goldenen 1920er Jahre. Das Boutique-Hotel ist in einem prachtvollen, 1917 erbauten Barockpalast an der malerischen Küste von Estoril bei Cascais untergebracht.

Ein beheizter Salzwasser-Außenpool, der Blick auf den rauen Atlantik und kulinarische Meisterwerke im "The Vintage Restaurant" sorgen dafür, dass sich Gäste hier wie Könige fühlen.