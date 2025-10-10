Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Kultur
  4. Song Contest
Alice Tumler
© TZ ÖSTERREICH/Singer

Live im ORF

70. Song Contest: Alice Tumler moderiert Österreichs Vorentscheid

10.10.25, 11:03
Teilen

Die beliebte ORf-Moderatorin ist am 20. Februar 2026 Gastgeberin von "Vienna Calling", wo es um das Ticket für den Song Contest 2026 geht

Erfahrungen mit dem Song Contest hat sie: Beim vergangenen Wiener Eurovision Song Contest war Alice Tumler gemeinsam mit Arabella Kiesbauer, Mirjam Weichselbraun und Conchita das Moderationsquartett in der Wiener Stadthalle. Nun wird die 46-Jährige den nationalen Vorentscheid "Vienna Calling" am 20. Februar moderieren. Ein entsprechender Bericht der "Kleinen Zeitung" wurde der APA vom ORF bestätigt.

Alice Tumler
© Chris Singer

Mehr lesen:

Damit wissen sich die zwölf Acts, die nach der Vorauswahl durch den ORF den Weg auf die TV-Bühne finden werden, also in erfahrenen Händen. Noch bis 15. Oktober können sich Tollkühne, Wagemutige und Tapfere für "Vienna Calling" bewerben.

70. Song Contest: Alice Tumler moderiert Österreichs Vorentscheid
© zeidler

Laut "Kleine Zeitung" haben bisher bereits klingende Formationen wie Die Südsteirer, Glückskinder by Egon7, Mystic Alpin oder Schaller & Rauch sowie Einzelacts wie Nikotin, Krystoff oder Emely Myles ihren Hut in den Ring geworfen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden