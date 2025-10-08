Soll der Song Contest abgesagt werden, wenn Israel nicht daran teilnimmt?

Die Frage, ob Israel trotz des Gazakrieges kommendes Jahr am Eurovision Song Contest von Wien teilnehmen soll, droht die European Broadcasting Union und ihre Mitglieder zu spalten.

Seit Wochen eskaliert die Debatte und Länder wie Spanien, Irland oder die Niederlande kündigten an, nicht nach Wien zu reisen, sollte Israel nicht ausgeschlossen werden. Die EBU hat reagiert und e s wurde beschlossen, Anfang November eine außerordentliche Generalversammlung einzuberufen.

Die EBU lotete daraufhin aus, wie ihre Mitglieder zu der Frage stehen und stellte eine "beispiellose Meinungsvielfalt" fest, wie es in einem Schreiben an die Mitglieder hieß. Dem EBU-Vorstand sei bewusst geworden, dass hier keine einvernehmliche Position zu erreichen sei. Deshalb setze man nun auf eine breitere, demokratische Entscheidungsgrundlage in einer Abstimmung.

ORF-Chef und Außenministerin für Teilnahme

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann hat sich für eine Teilnahme Israels am ESC ausgesprochen, was der ORF-Stiftungsrat begrüßt. Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) erachtet einen Ausschluss Israels ebenfalls als nicht zielführend. Dieser Schritt würde "die Möglichkeiten für einen wichtigen Dialog zwischen Künstlern und der Bevölkerung verunmöglichen - ohne die Lage vor Ort in Israel und Gaza zu verbessern", heißt es in einem Brief, den sie an Amtskollegen anderer Länder verschickt hat.

Indes appellierte die kürzlich gegründete Initiative "Solidarität Israel" in Briefen an den Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) sowie an potenzielle Sponsoren des ESC, die "uneingeschränkte Teilnahme Israels zu gewährleisten". "Ein kultureller Boykott Israels wäre nicht nur ein Bruch mit den Grundprinzipien der Eurovision, sondern weit mehr eine Schande für Wien und Österreich", teilten die Proponenten - darunter der frühere IKG-Präsident Ariel Muzicant, Ex-Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und der ÖVP-nahe PR-Berater Daniel Kapp - in einer Aussendung mit.