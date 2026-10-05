Wo ist es im November warm? HIER können Sie noch baden gehen

In ganz Europa sind für diese Woche noch herrlich milde Temperaturen angesagt. Doch langsam verabschiedet sich der Sommer und der Herbst kehrt ein. Wo der Sommer noch nicht vorbei ist, verraten wir hier.

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Während sich bei uns (langsam aber doch) Nebel, Regen und die ersten wirklich kalten Tage breitmachen, ist der Sommer anderswo noch lange nicht vorbei. Von Ägypten über die Kanaren bis nach Thailand warten im November Sonne, warme Temperaturen und sogar perfektes Badewetter. Diese Reiseziele eignen sich jetzt besonders gut für eine Flucht ins Warme.

Marsa Alam und Hurghada: Sonnengarantie am Roten Meer

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Wer möglichst schnell und unkompliziert in die Sonne möchte, liegt mit der ägyptischen Küste am Roten Meer richtig. In Hurghada und Marsa Alam erreichen die Temperaturen im November tagsüber meist angenehme 26 bis 29 Grad, auch das Meer ist mit rund 26 Grad noch wunderbar warm. Hurghada bietet große Resorts, Restaurants und etwas mehr Unterhaltung, während Marsa Alam ruhiger ist und vor allem mit spektakulären Hausriffen punktet. Schnorchel- und Tauchfans können hier direkt vom Strand aus in eine farbenfrohe Unterwasserwelt eintauchen. Nur für die Abende sollte eine leichte Jacke ins Gepäck.

Dubai: Sommerwetter ohne Extremhitze

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Der November gehört zu den angenehmsten Reisemonaten in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Bei Höchstwerten um die 30 Grad ist es heiß genug für Strand und Pool, aber deutlich angenehmer als während der extremen Sommermonate. Dubai kombiniert das Badewetter mit Shopping, spektakulären Restaurants und Großstadtflair.

Kap Verde: Sal und Boa Vista für endlose Strandtage

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Vor der westafrikanischen Küste beginnen auf den Kapverden im November die trockeneren Monate. Auf Sal und Boa Vista sind rund 28 Grad, viel Sonne und eine Wassertemperatur von etwa 26 Grad zu erwarten. Sal ist die lebhaftere Wahl: Rund um Santa Maria finden Urlauber Restaurants, Beachbars und zahlreiche Wassersportangebote. Boa Vista wirkt dagegen ursprünglicher und ist für seine breiten, fast menschenleeren Strände und eindrucksvollen Dünenlandschaften bekannt. Einziger kleiner Haken: Der Passatwind kann kräftig werden – für Kitesurfer ist genau das allerdings ein zusätzlicher Pluspunkt.

Teneriffa und Gran Canaria: Die wärmste Wahl in Europa

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Wer Europa nicht verlassen möchte, hat auf den Kanaren die besten Chancen auf Sonne. Teneriffa und Gran Canaria erreichen im November häufig noch 23 bis 26 Grad. Besonders die südlichen Inselteile rund um Costa Adeje, Los Cristianos, Maspalomas und Puerto de Mogán gelten als sonnig und vergleichsweise trocken. Das Meer ist mit etwa 22 Grad zwar deutlich frischer als in Ägypten oder Dubai, ein Sprung ins Wasser ist aber weiterhin möglich. Der große Vorteil: Neben Strandtagen eignen sich die milden Temperaturen perfekt für Ausflüge zum Teide, Wanderungen und lange Abende im Freien.

Mauritius: Tropischer Sommer im Indischen Ozean

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Auf Mauritius beginnt im November der Sommer. An der Küste steigen die Temperaturen auf etwa 28 bis 33 Grad, das Meer ist bereits angenehm warm. Gleichzeitig liegt der November noch vor den niederschlagsreichsten Monaten Jänner bis März. Kurze tropische Schauer können trotzdem auftreten, ziehen aber häufig rasch wieder vorbei. Die Insel ist ideal für alle, die Badeurlaub nicht ausschließlich im Resort verbringen möchten: Traumstrände treffen hier auf Wasserfälle, grüne Berge, Zuckerrohrfelder und die farbige Erde von Chamarel. n.

Phuket, Khao Lak und Krabi: Thailand startet in die schönste Reisezeit

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An Thailands Andamanenküste geht die Regenzeit im November allmählich zu Ende. Besonders in der ersten Monatshälfte sind tropische Schauer noch möglich, im Laufe des Novembers wird das Wetter meist stabiler. Die Temperaturen liegen um 30 Grad, auch das Meer ist badewannenwarm. Phuket eignet sich für alle, die eine große Auswahl an Restaurants, Beachclubs und Nachtleben suchen. Khao Lak ist ruhiger und punktet mit langen Stränden sowie entspannten Resorts. Krabi wiederum liefert mit seinen steilen Kalksteinfelsen, kleinen Inseln und traditionellen Longtail-Booten die wohl spektakulärste Kulisse.

Malediven: Barfußurlaub bei 30 Grad

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Auf den Malediven markiert der November den Übergang vom feuchteren Südwestmonsun zur trockeneren Jahreszeit. Perfekte Sonnentage sind ebenso möglich wie kurze, kräftige Regenschauer – dauerhaft kühl wird es jedoch nicht. Die Tageshöchstwerte liegen meist bei 30 bis 31 Grad, das Meer bleibt mit rund 28 bis 29 Grad fast badewannenwarm. Wer vor allem Ruhe, türkisfarbenes Wasser und einen Urlaub ohne dichtes Besichtigungsprogramm sucht, findet kaum ein passenderes Ziel. Weil der November noch vor der besonders teuren Weihnachts- und Neujahrssaison liegt, lassen sich mit etwas Glück zudem attraktivere Resort-Angebote finden.