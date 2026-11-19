Keine Lust auf überteuerte Silvester-Hotspots? Es geht auch anders! Diese fünf weniger bekannten Reiseziele in Europa versprechen einen besonderen Jahreswechsel und schonen dabei vielleicht sogar dein Reisebudget.

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London, Paris oder Amsterdam sind dir zu teuer und außerdem viel zu überlaufen? Dann muss es zum Jahreswechsel nicht unbedingt eine der großen europäischen Metropolen sein. Es gibt zahlreiche Städte, die weniger im Rampenlicht stehen, aber genauso viel für einen gelungenen Silvestertrip zu bieten haben.

1. Danzig: Silvester mit Ostsee-Flair

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Danzig ist eine wunderbare Alternative für alle, die dem klassischen Silvestertrubel entkommen möchten. Die polnische Hafenstadt begeistert mit einer wunderschönen Altstadt, bunten Häuserfassaden und maritimer Atmosphäre. Besonders rund um den Langen Markt und die Uferpromenade an der Mottlau lässt es sich wunderbar durch die Stadt schlendern. Im Winter zeigt sich Danzig von einer ruhigeren, beinahe romantischen Seite. Du kannst dich durch kleine Cafés und Restaurants kosten, die historische Architektur entdecken oder einen Abstecher an die Ostsee machen. Wer Lust auf mehr Trubel hat, findet in den Bars und Lokalen der Innenstadt Möglichkeiten, den Jahreswechsel zu feiern.

2. Riga: Wintermärchen zum kleinen Preis

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Riga ist vielleicht nicht die erste Stadt, an die man bei der Silvesterplanung denkt – genau das macht die lettische Hauptstadt aber so interessant. Die Altstadt mit ihren historischen Fassaden, Kopfsteinpflastergassen und gemütlichen Lokalen versprüht im Winter eine ganz besondere Atmosphäre. Mit etwas Glück verwandelt Schnee die Stadt sogar in ein richtiges Wintermärchen.



Am Tag kannst du durch die Altstadt schlendern, die beeindruckende Jugendstilarchitektur entdecken oder dich in einem der vielen Cafés aufwärmen. Am Abend locken Bars und Restaurants, in denen du auf das neue Jahr anstoßen kannst. Rund um den Jahreswechsel gibt es in Riga regelmäßig öffentliche Feierlichkeiten. Das konkrete Programm für 2026/27 solltest du vor der Reise noch einmal überprüfen.

3. Piran: Silvester am Meer statt im Großstadttrubel

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Wer den Jahreswechsel lieber etwas ruhiger angehen möchte, sollte sich Piran in Slowenien ansehen. Das kleine Küstenstädtchen an der Adria ist mit seinen venezianisch geprägten Häusern, engen Gassen und dem malerischen Hafen eine besonders charmante Alternative zu den großen Silvester-Destinationen.



Rund um den Tartini-Platz spielt sich das Leben ab. Tagsüber kannst du durch die Altstadt spazieren, am Meer entlangschlendern und in einem der Restaurants einkehren. Auch im Winter hat Piran seinen Reiz: Statt Schneematsch und Großstadtlärm erwarten dich mediterranes Flair und eine entspannte Atmosphäre. Für mehr Auswahl an Bars und Veranstaltungen bietet sich ein Ausflug ins nahegelegene Portorož an.

4. Ljubljana: Kleine Hauptstadt, große Silvesterstimmung

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Ljubljana wird als Städtereiseziel gerne unterschätzt. Dabei hat die slowenische Hauptstadt gerade im Winter einiges zu bieten: Die Altstadt ist festlich beleuchtet, entlang des Flusses Ljubljanica reihen sich gemütliche Lokale aneinander und die vielen Brücken und Plätze sorgen für eine besonders stimmungsvolle Kulisse.



Zu Silvester wird in der Innenstadt traditionell gefeiert. Auf verschiedenen Plätzen finden öffentliche Veranstaltungen statt, sodass du den Jahreswechsel mitten im Stadtzentrum erleben kannst. Tagsüber lohnt sich ein Spaziergang entlang des Flusses, ein Besuch der Burg oder ein Abstecher in eines der vielen Cafés.

5. Alicante: Jahreswechsel mit mediterranem Flair

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Du möchtest dem Winter lieber entfliehen? Dann könnte Alicante an der spanischen Mittelmeerküste das passende Reiseziel sein. Ende Dezember sind die Temperaturen meist deutlich milder als in Österreich. Zwar ist es nicht unbedingt Badewetter, aber ein Spaziergang am Strand oder entlang der Promenade ist eine willkommene Abwechslung zum winterlichen Alltag.



Die Stadt bietet eine schöne Mischung aus Altstadt, Strand und lebendiger Gastronomie. Besonders rund um die Explanada de España und die Altstadt lässt sich viel entdecken. Auch die spanische Silvestertradition ist ein Erlebnis: Um Mitternacht werden zwölf Weintrauben gegessen – eine zu jedem Glockenschlag. Sie sollen Glück für die zwölf Monate des neuen Jahres bringen.