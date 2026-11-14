Kuldīga/Lettland: Wo die Fische fliegen

Kopfsteinpflaster, Kultur und fliegende Fische: Lettlands Westen verführt mit Charme und Abenteuern.

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Nach dem Regen glänzt das Kopfsteinpflaster, Holzhäuser in sanften Pastelltönen säumen die engen Gassen. Auf dem Platz zwischen den beiden historischen Rathäusern von Kuldīga fühlt man sich wie in einem lebendigen Gemälde. Manche Fensterbank könnte einen neuen Anstrich vertragen. Doch gerade diese Patina macht den Charme der lettischen Kleinstadt nahe der größeren Stadt Liepāja aus. Die Stadt an der Ostsee trägt 2027 den Titel "Europäische Kulturhauptstadt". Die Gemeinde Kuldīga gestaltet das Programm gemeinsam mit der Region Südkurland als offizieller Partner mit. So wird das Kulturjahr auch hier erlebbar.

Charme mit Patina. Kopfsteinpflaster, rote Ziegeldächer und alte Fassaden machen einen Spaziergang durch Kuldīiga zur Zeitreise. © Karsten Thilo Raab

Zwischen Shopping und Wasserfall

In der Liepājas iela laden Boutiquen, Kunsthandwerksläden und Galerien zum Stöbern ein. Danach führt der Weg zur markanten Backsteinbrücke, die sich mit sieben Bögen über die Venta spannt. Ganz in der Nähe rauscht der Ventas Rumba: Mit 249 Metern gilt er als breitester Wasserfall Europas, seine Fallhöhe beträgt allerdings nur rund zwei Meter. Im Frühjahr bietet er ein besonderes Schauspiel. Lachse, Forellen und Vimbas, eine Karpfenart, springen über die Kante, um ihre Laichplätze zu erreichen. Früher befestigten die Bewohner Körbe an Stöcken, in denen die springenden Fische landeten, erzählt Reiseführerin Krista Janson. Dem Volksmund zufolge wird hier also in der Luft gefangen. Auch sprachlich nimmt man es in Kurland gelassen: Wortendungen werden gerne verschluckt, aus Kuldīga wird "Kuldīg". "Wir brauchen die durch das Verschlucken von Buchstaben gesparte Zeit, um fischen zu gehen", scherzt Krista.

In Wathose und Gummistiefel mitten durchs Stadtidyll

Durch Flüsse und Bäche Mit Gummistiefel und Wathose geht es durch das Wasser und unter niedrigen Brücken hindurch. © Karsten Thilo Raab

Mit ihr lässt sich die Stadt auch aus einer ungewöhnlichen Perspektive entdecken: in Gummistiefeln und Wathose, mit Walking-Sticks durch Flüsse und Bäche. Zunächst fordert der glitschige Untergrund volle Konzentration. Bald aber überwiegt die Freude an der Entdeckungstour, die über Staustufen und unter niedrigen Brücken hindurchführt. Im Alekšupīte-Bach steigt das Wasser stellenweise bis zu den Knien oder höher, die Strömung wird deutlich spürbar.

Schmuckstück. Die Jugendstilvilla a Bangert beherbergt das Heimatmuseum von Kuldiīga. © Karsten Thilo Raab

Wo Geschichte auf Kunst trifft

Auch trockenen Fußes entfaltet die UNESCO-Welterbestadt ihren Reiz. Zwischen Flussufer und sanften Hügeln erinnern die Spuren der Goldingen-Burg an die livländischen Ordensritter. Ihre Festung erzählt von der bewegten Geschichte des Ortes. Auf dem Areal der einstigen Ordensburg erinnert ein Skulpturenpark mit Werken der lettischen Bildhauerin Līvija Rezevska an die Verbindung von Geschichte und Kunst. Sehenswert sind das Rathaus von 1860, die St. Katherinen-Kirche mit Ursprüngen im 13. Jahrhundert und die 1640 errichtete Heiliggeistkirche. Bei der ehemaligen Synagoge fällt eine rote Bank auf, die zugleich eine Wippe ist. Für Krista ein Sinnbild für die Balance zwischen dem kleinen Kuldīga und dem größeren Liepāja: 2027 steht die Region gemeinsam im Zeichen der Europäischen Kulturhauptstadt. Die Vorfreude ist groß, auch wenn sich die Partner nicht immer ganz im Gleichgewicht befinden.

Die rote Bank bei der ehemaligen Synagoge ist zugleich eine Wippe – ein Sinnbild für die Balance zwischen Kuldīga und Liepāja. © Karsten Thilo Raab

Bei Kerzenlicht ins Labyrinth: Von engen Höhlengängen zu digitaler Kunst

Ein weiteres Abenteuer wartet rund fünf Kilometer nordöstlich der Stadt. Die Riežupe-Sandhöhlen, einst für den Abbau von Quarzsand geschaffen, bilden Lettlands längstes Höhlensystem. Mit Führerin und Kerzenlicht geht es durch rund 350 Meter begehbare Gänge. Der übrige Teil des zwei Kilometer langen Labyrinths bleibt den Fledermäusen und der Fantasie vorbehalten. Zurück ans Tageslicht führt die kostenfreie "Art+ App" zu digitalen Kunstwerken in und um Kuldīga. Wer den richtigen Standort findet, entdeckt Animationen auf dem Smartphone: Kunst, Fantasiegebilde und Fische, die den Wasserfall überwinden. Ein spielerischer Vorgeschmack auf das Kulturjahr 2027.

Text von Karten Thilo Raab