7 Städte für einen Kurztrip mit den schönsten Christkindlmärkten Europas

Europas Weihnachtsmärkte sind jedes Jahr ein beliebtes Reiseziel. Doch manche Städte bieten weit mehr als nur Punsch und Weihnachtsstände. Von Prag über Budapest bis nach Lissabon: Diese sieben Destinationen sind perfekt für einen weihnachtlichen Kurzurlaub.

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Wenn die ersten Weihnachtsmärkte öffnen, beginnt für viele die schönste Zeit des Jahres. Zwischen liebevoll dekorierten Ständen, handgemachtem Kunsthandwerk und dampfenden Punschhäferln kommt langsam Weihnachtsstimmung auf. Besonders schön wird es, wenn man den Besuch gleich mit einem kleinen Städtetrip verbindet.



Ein aktuelles Ranking von European Best Destinations hat die schönsten Weihnachtsmärkte Europas 2026 gekürt. Die Auswahl basiert auf einer Vorauswahl von Reisejournalist:innen und einer anschließenden Abstimmung unter Reisenden. Wir haben uns davon inspirieren lassen und sieben Städte ausgewählt, in denen sich der Besuch des Christkindlmarkts gleich mit Sightseeing, Kulinarik und besonderen Erlebnissen verbinden lässt.

1. Budapest, Ungarn: Weihnachtszauber vor der Stephansbasilika

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Budapest ist eine besonders schöne Wahl für alle, die Weihnachtsmarktbesuch und Wellness verbinden möchten. Der Adventmarkt vor der imposanten Stephansbasilika wurde 2026 von European Best Destinations zum schönsten Weihnachtsmarkt Europas gekürt. Die Marktstände bieten ungarische Spezialitäten, Kunsthandwerk und festliche Köstlichkeiten. Ein besonderes Highlight ist die Lichtprojektion auf der Fassade der Basilika, die den Platz am Abend in eine beeindruckende Kulisse verwandelt.



Doch Budapest hat auch abseits des Weihnachtsmarkts einiges zu bieten: Die Donau, das beeindruckende Parlamentsgebäude, die historische Burg und die berühmten Thermalbäder machen die Stadt zu einem abwechslungsreichen Kurzreiseziel.

2. Zürich, Schweiz: Eleganter Advent am Zürichsee

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Zürich schafft es im Ranking 2026 auf den zweiten Platz. Besonders bekannt ist das Wienachtsdorf am Sechseläutenplatz, direkt zwischen Opernhaus und Zürichsee. Holzchalets, Lichterglanz und ein großer Weihnachtsbaum sorgen für eine festliche Atmosphäre. Neben regionalem Kunsthandwerk gibt es zahlreiche kulinarische Stände, an denen du dich durch Schweizer Spezialitäten kosten kannst.



Auch die Stadt selbst ist einen Besuch wert: Die historische Altstadt, die Bahnhofstrasse und die vielen Museen machen Zürich zu einem schönen Ziel für ein verlängertes Wochenende. Wer gerne shoppen geht, kommt hier ebenfalls auf seine Kosten.

3. Riga, Lettland: Ein winterliches Märchen in der Altstadt

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Riga ist ein echter Geheimtipp für alle, die einmal eine etwas andere Weihnachtsdestination ausprobieren möchten. Die lettische Hauptstadt belegt im Ranking den dritten Platz. Der zentrale Weihnachtsmarkt am Domplatz liegt mitten in der historischen Altstadt und ist von beeindruckenden Jugendstilgebäuden und mittelalterlichen Gassen umgeben.



An den Holzständen findest du lettisches Kunsthandwerk, warme Wollaccessoires und regionale Spezialitäten. Dazu kommen Lichterinstallationen, Musik und traditionelle Aufführungen. Gerade die Kombination aus historischem Stadtbild und winterlicher Atmosphäre macht Riga besonders reizvoll.

4. Lissabon, Portugal: Weihnachtsmarkt mit Wintersonne

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Lissabon ist die wohl überraschendste Destination in dieser Auswahl. Statt eisiger Temperaturen und verschneiter Gassen erwarten dich hier im Dezember häufig milde Temperaturen und ein ganz anderes Weihnachtsgefühl. Im Ranking von European Best Destinations landet die portugiesische Hauptstadt auf Platz vier.



Das Herzstück der Weihnachtszeit ist Wonderland Lisboa im Parque Eduardo VII. Der große Weihnachtsmarkt bietet Marktstände, ein Riesenrad, eine Eislaufbahn und zahlreiche Attraktionen. Dazu kommen portugiesische Weihnachtsspezialitäten und lokale Produkte.



Doch Lissabon lohnt sich natürlich auch abseits des Weihnachtsmarkts: Die verwinkelten Gassen von Alfama, die berühmten historischen Straßenbahnen, die Aussichtspunkte über der Stadt und das Viertel Belém machen die Hauptstadt zu einem abwechslungsreichen Reiseziel.

5. Prag, Tschechien: Weihnachtsstimmung am Altstädter Ring

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Prag ist ein Klassiker unter den europäischen Weihnachtsdestinationen und schafft es auch 2026 in die Top 20 von European Best Destinations. Der große Markt am Altstädter Ring ist besonders eindrucksvoll: Vor der Kulisse der Teynkirche und der historischen Bürgerhäuser steht ein großer Weihnachtsbaum, rundherum werden tschechische Spezialitäten und traditionelles Kunsthandwerk angeboten.



Auch der Wenzelsplatz verwandelt sich im Advent in einen Weihnachtsmarkt. Besonders schön ist es, durch die beleuchteten Gassen der Altstadt zu schlendern und den Abend mit einem heißen Getränk ausklingen zu lassen.

6. Dresden, Deutschland: Traditioneller Advent mit viel Geschichte

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Der Dresdner Striezelmarkt ist einer der ältesten Weihnachtsmärkte Deutschlands und bekannt für seine lange Tradition. Besonders charakteristisch sind die erzgebirgischen Holzarbeiten, Räuchermännchen und die große erzgebirgische Stufenpyramide. Auch der Dresdner Christstollen spielt eine wichtige Rolle: Das traditionelle Gebäck ist Namensgeber des Marktes und gehört unbedingt zu einem Besuch dazu.



Der Markt am Altmarkt ist ein guter Ausgangspunkt, um auch die historische Innenstadt zu erkunden. Frauenkirche, Zwinger und Semperoper liegen nicht weit entfernt und machen Dresden zu einem lohnenden Ziel für ein verlängertes Adventwochenende.

7. Paris, Frankreich: Weihnachtslichter und Großstadtflair

France, Île-de-France, Paris . Taking photos at the Christmas Village at the Trocadéro (one of the largest Christmas markets), on the background the Tour (tower) Eiffel © Getty Images

Paris ist im Advent besonders reizvoll. Die französische Hauptstadt landet 2026 auf Platz zehn des European-Best-Destinations-Rankings. Rund um die großen Boulevards, Einkaufsstraßen und Plätze sorgen aufwendige Weihnachtsbeleuchtungen für festliche Stimmung. Dazu kommen verschiedene Weihnachtsmärkte, darunter der Markt im Jardin des Tuileries.



Ein Besuch lässt sich wunderbar mit den klassischen Sehenswürdigkeiten verbinden: vom Eiffelturm über den Louvre bis hin zu Montmartre. Auch die berühmten Kaufhäuser wie Galeries Lafayette sind in der Weihnachtszeit besonders sehenswert, wenn ihre Schaufenster und die große Weihnachtsdekoration aufgebaut sind.

Ob klassischer Adventzauber in Prag und Dresden, elegante Weihnachtsstimmung in Zürich oder Wintersonne in Lissabon: Europas Christkindlmärkte bieten viele Möglichkeiten, die Vorweihnachtszeit mit einem Städtetrip zu verbinden.