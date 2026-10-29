Urlaubsinsel testet "Handyverbot" in Restaurants

Handy weg, Gespräche an: Auf Sardinien sollen Menschen jetzt beim Essen auf ihre Smartphones verzichten. 15 Restaurants machen beim Test mit. Auch in Wien gab es bereits eine ähnliche Aktion.

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Noch schnell die Pasta fotografieren, eine Whatsapp-Nachricht beantworten und den Kindern Kopfhörer aufsetzen und ein Video einschalten: Beim Restaurantbesuch sitzt das Smartphone längst wie ein zusätzlicher Gast am Tisch. Auf Sardinien wollen Gastronomen jetzt wieder mehr Platz für Gespräche schaffen. Ein neues Pilotprojekt lädt Familien dazu ein, ihre Handys während des Essens wegzulegen.

15 Restaurants testen Mahlzeiten ohne Bildschirm

"A tavola senza schermi", auf Deutsch "Am Tisch ohne Bildschirme", heißt die Initiative der sardischen Kinder- und Jugendombudsfrau Anna Cau und des Gastronomieverbands Fipe Confcommercio Sardegna.

Für einen zunächst einmonatigen Test machen 15 Restaurants mit. Die Idee: Kinder sollen die Wartezeit aufs Essen mit Spielen, Malen und gemeinsamen Aktivitäten verbringen. Erwachsene sind ebenfalls eingeladen, ihren Bildschirm gegen die Aufmerksamkeit für ihr Gegenüber einzutauschen.

Diese Regeln gelten am Tisch

Die Teilnahme ist allerdings freiwillig. Wer mitmacht, verstaut Smartphones und andere Bildschirmgeräte in der Tasche oder in einem dafür vorgesehenen Körbchen. Das gilt für Erwachsene genauso wie für Kinder.

Damit den jüngsten Gästen beim Warten nicht langweilig wird, stellen die Lokale ein Spielzeug-Kit mit Beschäftigungsmöglichkeiten bereit. Sobald das Essen kommt, werden auch diese weggelegt. Eltern erhalten zusätzlich Informationen zum Umgang mit digitalen Medien.

Für dringende Anrufe gibt es eine einfache Lösung: Dafür verlässt man den Tisch. Andere Ausnahmen sollen Familien vorab gemeinsam vereinbaren. Die Vorbildwirkung der Erwachsenen spielt dabei eine zentrale Rolle: Auch Mama und Papa sollen das Handy während dem Restaurantbesuch ruhen lassen.

© Getty Images

Bekannte Urlaubsorte machen mit

Die Initiative erreicht mehrere Teile der beliebten Ferieninsel. Auf der veröffentlichten Teilnehmerliste stehen unter anderem Antica Cagliari und Pani e Casu in Cagliari, das Ristorante Movida in Alghero sowie Terranostra in Olbia. Auch in Porto Rotondo und Santa Teresa Gallura beteiligen sich Lokale.

In Wien landeten Handys schon im Käfig

Ganz neu ist die Idee allerdings nicht. Das Wiener Generationencafé Vollpension sorgte bereits im März 2022 mit einer ähnlichen Aktion für Aufmerksamkeit: Gäste konnten ihre Smartphones während des Besuchs in kleinen Käfigen beziehungsweise versperrbaren Boxen am Tisch einschließen lassen.

Den Schlüssel verwahrte eine Mitarbeiterin, die "Oma vom Dienst". Als Belohnung für die freiwillige Handypause gab es zehn Prozent Rabatt.

Gratis-Wein und Kindermenüs als Belohnung

Auch andernorts wurde der Handyverzicht bereits schmackhaft gemacht. Das Restaurant Al Condominio in Verona bot 2024 eine kostenlose Flasche Wein an, wenn Gäste ihr Smartphone für die Dauer des Essens in einem abschließbaren Fach verstauten.

In Großbritannien setzte die Restaurantkette Frankie & Benny’s schon 2018 auf eine ähnliche Idee: Eltern, die ihre Handys während des Besuchs in eine "No Phone Zone"-Box legten, wurden im Rahmen einer zeitlich begrenzten Aktion mit kostenlosen Kindergerichten belohnt.

Auf Sardinien soll nun der einmonatige Versuch zeigen, wie das Angebot bei Familien und Gastronomen ankommt. Anschließend könnte die Initiative auf weitere Mitgliedsbetriebe des Verbands ausgeweitet werden.