Tilisuna: So planst du deinen Urlaub am schönsten Ort Österreichs

Das Tilisuna-Gebiet in der Montafoner Gemeinde Tschagguns ist einen Besuch wert: Anreise, Hotels und Restaurants.

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Mit "9 Plätze - 9 Schätze" würdigt der ORF jedes Jahr die Vielfalt Österreichs und wählt den schönsten Ort des Landes. Heuer führten Armin Assinger und Barbara Karlich bereits zum 13. Mal durch die Sendung. Der diesjährige Sieger ist die Tilisuna-Region in der Montafoner Gemeinde Tschagguns (Vorarlberg).

Ab ins Montafon

Das ist doch ein guter Grund, den nächsten Urlaub dort zu verbringen und sich selbst von Tilisunas Schönheit zu überzeugen. Dort erwartet euch ein Ort, an dem Mensch und Natur in Einklang sind: ein idyllischer Bergsee und eine gemütliche Hütte, eingebettet in ein imposantes Bergpanorama. Genau so stellt man sich einen alpinen Urlaub vor!

Urlaubs-Tipps

© Getty Images

Wer sich jetzt an die Urlaubsplanung machen will, sollte mit der Unterkunft anfangen. Rund um das Tilisuna-Gebiet gibt es einige wunderschöne Hotels. Unsere Favoriten:

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Falkensteiner Family Hotel Montafon: Das luxuriöse Familienhotel liegt nur ein paar Kilometer entfernt in Tschagguns. Es ist ein perfekter Ausgangspunkt, um die Region mit Kindern zu erkunden. Die stilvoll gestalteten Zimmer und Suiten bieten mit Holz und warmen Tönen eine erholsame Atmosphäre. Dazu gibt es Kinderbetreuung, ein abwechslungsreiches Sportprogramm und einen großzügigen Wellnessbereich. falkensteiner.com

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Alpenhotel Montafon: Das ****S-Hotel in Schruns punktet mit seiner 3.200 Quadratmeter großen Wellnessoase. Mit Einzel- und Doppelzimmer sowie Familiensuiten bietet es allen Reisenden die passende Unterkunft. Wer gerade nicht die Gegend erkunden will, kann sich beim Tennis oder Golf auspowern. Auch die jüngsten Gäste erwartet mit einem Abenteuerwald, einem Skaterplatz und einer Hüpfburg ein spannendes Programm. alpenhotel-montafon.net

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Amrai Suites: Inmitten der majestätischen Bergkulisse versteckt sich dieses charmante Designhotel. In den Zimmern und Suiten schaffen natürliche Materialien und helle Töne eine ebenso freundliche wie gemütliche Atmosphäre. Besonders durchdacht sind die lärmfreundlichen Familiensuiten, in denen Kinder auch mal laut sein dürfen, ohne andere Gäste zu stören. amrai.at

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Hotel Montafoner Hof: Das familiengeführte Traditionshaus in Tschagguns vereint vier Generationen unter einem Dach. Herzlichkeit wird hier ebenso groß geschrieben wie erstklassiger Service. Neben geschmackvollen Zimmern und Suiten in unterschiedlichen Größen stehen auch Apartments und Berghäuser zur Auswahl. Wer gerne ausgezeichnet isst, sollte nicht darauf vergessen, einen Tisch im Haubenrestaurant Montafoner Stube zu reservieren. montafonerhof.com

Essen im Montafon

Nicht nur in der Montafoner Stube kann man kulinarische Höhenflüge erleben. Ein heißer Tipp ist auch die Brasserie Leonis in Schruns, die mit zwei Hauben ausgezeichnet wurde und französisch inspirierte Gourmetküche mit alpinem Einschlag auf den Tisch bringt.

Steht euch der Sinn nach bodenständigen Klassikern, solltet ihr einen Abstecher in das Gasthof zum Hirschen einplanen. Besonders bemerkenswert ist, dass die Küche auf lokale Produzenten und Zutaten aus dem Ländle setzt. Die Gerichte sind traditionell, aber dennoch zeitgemäß.

Die Anreise

Erreichen könnt ihr Schruns-Tschagguns mit dem Auto: Aus Ostösterreich kommend, nehmt ihr die S16 bis nach Bludenz und dann weiter die B188. Mit dem Zug fahrt ihr bis zum Bahnhof Bludenz und steigt dort in die Montafonerbahn (S4) um, die im Halbstundentakt fährt. Wer mit dem Flugzeug kommt, fliegt am besten nach St. Gallen-Altenrhein. Von dort sind es ca. 75 Kilometer.