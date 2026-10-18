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Reise-Boom 2027: Diese Urlaubsziele werden jetzt immer beliebter

LR
von
Luftaufnahme von Playa Mansa in Punta del Este, Uruguay, mit Strand, Stadt und Yachthafen.
© Getty Images
Du weißt noch nicht, wohin die Reise 2027 gehen soll? Expedia hat dir die Suche bereits ein wenig erleichtert. Der Reisekonzern hat die Flug- und Hotelsuchen des vergangenen Jahres ausgewertet und daraus jene Reiseziele ermittelt, die im kommenden Jahr besonders im Trend liegen dürften.
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Die renommierte Reiseplattform Expedia hat ihren Trendreport "Unpack '27" veröffentlicht und liefert uns aktuelle Inspiration für das Reisejahr 2027. Statt der ewig gleichen, überlaufenen Touristen-Hotspots stehen aufstrebende Küstenorte, idyllische Bergpanoramen und unentdeckte Kultur-Oasen im Fokus. Wir zeigen dir die offiziellen "Reiseziele des Jahres", bei denen das Suchinteresse aktuell durch die Decke geht und welche Trends 2027 unseren Urlaub bestimmen werden.

Die Trend-Destinationen für 2027

Platz 1: South Lake Tahoe, Kalifornien/Nevada (USA)

Blick auf Emerald Bay mit Fannette Island im Lake Tahoe, umgeben von dichten Wälder unter blauem Himmel.
South Lake Tahoe © Getty Images

 +195 % Suchanfragen
Der Spitzenreiter 2027 verzeichnet fast eine Verdreifachung des Suchinteresses. Gelegen am größten Alpensee Nordamerikas auf der Grenze zwischen Kalifornien und Nevada, ist South Lake Tahoe das ultimative Ganzjahresziel. Im Winter lockt das berühmte Heavenly Mountain Resort Skifahrer und Snowboarder. Im Sommer tauscht man die Skier gegen Wanderschuhe oder das Paddleboard. Wer den Nervenkitzel liebt, gleitet in der Gondel hoch über die Baumwipfel oder stürzt sich abends auf der Nevada-Seite ins Casino-Nachtleben.

Platz 2: Hyōgo, Japan

Himeji Schloss mit weißen Mauern, umgeben von Bäumen und Gartenruinen unter blauem Himmel.
Hyōgo, Japan © Getty Images

+95 % Suchanfragen
Vergiss das völlig überfüllte Tokio oder Kyoto. Die Präfektur Hyōgo punktet mit beeindruckender Historie und authentischem japanischem Flair. Ein absolutes Muss ist die majestätische Burg Himeji, ein UNESCO-Weltkulturerbe. Feinschmecker pilgern in die Hafenstadt Kobe, um sich das weltberühmte Kobe-Rind auf der Zunge zergehen zu lassen. Wer Entspannung sucht, wird in Kinosaki Onsen fündig: In dieser Thermalquellen-Stadt flaniert man von einem öffentlichen Badehaus zum nächsten.

Platz 3: Punta del Este, Uruguay

Drei bunte Segelboote stehen am Sandstrand, im Hintergrund ist eine Skyline am Wasser zu sehen.
Punta del Este, Uruguay © Getty Images

 +65 % Suchanfragen
Dieser spektakuläre Küstenort wird nicht umsonst als das "Saint-Tropez Südamerikas" bezeichnet. Hier trifft sich der Jetset auf Luxusyachten, in exklusiven Beach-Clubs und in schicken Boutique-Hotels. Das wohl berühmteste Fotomotiv der Stadt findest du am Playa Brava: Die Skulptur "Los Dedos", eine riesige Steinhand, deren Finger aus dem Sand ragen. Während der Playa Brava mit seinen rauen Atlantikwellen Surfer anzieht, bietet der Playa Mansa ruhiges Gewässer für entspannte Strandtage und perfekte Sonnenuntergänge.

Platz 4: Sedona, Arizona (USA)

Sonnenuntergang über dem Horseshoe Bend im Glen Canyon Nationalpark, Arizona, mit roten Felsen.
Sedona, Arizona © Getty Images

+55 % Suchanfragen
Die feuerroten Felsformationen von Sedona sind nicht nur ein Paradies für Wanderer und Outdoor-Fans, sondern gelten auch als spiritueller Kraftort. Sedona ist berühmt für seine "Vortexes", angebliche Energiezentren der Erde, die bei Besuchern tiefe Entspannung, Heilung und spirituelle Klarheit auslösen sollen. Abseits der Wanderwege zur "Golden Hour" besticht Sedona mit einer lebendigen Künstlerszene, charmanten Galerien  und atemberaubenden Möglichkeiten zur Sternenbeobachtung.

Platz 5: Busan, Südkorea

Buddhistischer Tempel Haedong Yonggungsa auf Klippen am Meer in Busan, umgeben von Bäumen.
Busan, Südkorea © Getty Images

+50 % Suchanfragen
Südkorea boomt und 2027 zieht es Reisende aus der Millionen-Metropole Seoul an die entspanntere Küste. Busan bietet einen tollen Mix aus modernem Stadtleben und Tradition. Das Highlight ist das Gamcheon Culture Village: Ein steiler Berghang voller bunter, terrassenartig angelegter Häuschen, Street-Art und verwinkelter Gassen. Wer das Meer liebt, entspannt am berühmten Haeundae Beach oder fährt in den bunten Waggons der Haeundae Sky Capsule direkt an der malerischen Küste entlang.

Die Top 10 im Überblick

  1. South Lake Tahoe, Kalifornien, USA (+195 Prozent)
  2. Hyogo, Japan (+95 Prozent)
  3. Punta del Este, Uruguay (+65 Prozent)
  4. Sedona, Arizona, USA  (+55 Prozent)
  5. Busan, Südkorea (+50 Prozent)
  6. Holbox, Mexiko (+45 Prozent)
  7. Perugia, Italien (+35 Prozent)
  8. The Tweed, New South Wales, Australien (+35 Prozent)
  9. Niagara-on-the-Lake, Kanada (+35 Prozent)
  10. Chichester, Großbritannien  (+30 Prozent)

Urlaub ohne Massentourismus

Viele der gelisteten Orte (darunter Hyōgo, Busan, Perugia und Chichester) wurden von Expedia mit einem besonderen Nachhaltigkeits-Häkchen ausgezeichnet. Sie erfüllen den sogenannten "Smart Travel Health Check", ein Rahmenwerk, das in Zusammenarbeit mit dem World Travel & Tourism Council (WTTC) entwickelt wurde. Das bedeutet, sie bieten Touristen reichhaltige Kulturerlebnisse, regulieren ihre Besucherströme jedoch proaktiv und verantwortungsvoll, sodass die Regionen nicht unter "Overtourism" leiden.

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