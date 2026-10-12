Damit hat kaum jemand gerechnet: Dieses Fernreiseziel boomt in den Herbstferien

Südostasien und exotische Inselgruppen stehen bei Fernreisen hoch im Kurs. Doch im aktuellen Winter-Ranking von TUI sorgt vor allem ein Reiseziel für eine Überraschung.

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Wenn es in Österreich kalt und grau wird, wächst die Sehnsucht nach Sonne, Strand und türkisblauem Meer. Viele zieht es deshalb im Herbst und Winter in die Ferne. Während die Kanarischen Inseln bei TUI weiterhin das beliebteste Winterreiseziel insgesamt sind, zeigt sich bei den Fernreisen ein spannendes Bild: Neben Klassikern wie Thailand und den Malediven schafft es auch die Dominikanische Republik weit nach vorne.

Die Dominikanische Republik überrascht im Winter-Ranking

Playa Blanca, Punta Cana, Dominikanische Republik. © Getty Images

Wer im Winter von weißen Sandstränden, Palmen und karibischem Meer träumt, muss nicht unbedingt zu den klassischen Inselparadiesen reisen. Auch die Dominikanische Republik rückt bei TUI stärker in den Fokus. Laut dem aktuellen Winterprogramm von TUI Deutschland liegt das Land bei den Fernreisezielen auf Platz zwei – direkt hinter Thailand und noch vor Mexiko und Mauritius. Die Nachfrage nach dem Karibikziel zieht damit spürbar an.

Die fünf beliebtesten Fernreiseziele im Winter

Phi Phi Island in der Nähe von Phuket in Thailand. © Getty Images

1. Thailand: Traumstrände, tropische Inseln und pulsierende Städte machen das Land zum Spitzenreiter unter den Fernreisezielen. Besonders der Süden lockt im europäischen Winter mit Badeurlaub und Inselhopping.



2. Malediven: Weiße Sandstrände, türkisfarbene Lagunen und Resorts auf kleinen Inseln machen die Malediven zum Klassiker für alle, die dem Winter entfliehen möchten.



3. Mauritius: Die Insel im Indischen Ozean punktet mit langen Stränden, grünen Landschaften und einer Mischung aus Erholung und Naturerlebnissen.



4. Dominikanische Republik: Das Karibikziel überzeugt mit palmengesäumten Stränden, All-inclusive-Resorts und Ausflugsmöglichkeiten ins Landesinnere. Dass die Nachfrage steigt, macht die Dominikanische Republik zum besonders interessanten Ziel für die kommende Wintersaison



5. USA: Von Städtereisen bis zu Rundreisen durch Nationalparks bietet das Land eine große Vielfalt. Auch bei Fernreisen bleibt es für viele Urlauber attraktiv.

Die Kanaren bleiben die Nummer eins

Strand auf Teneriffa © Getty Images

Wer nicht ganz so weit fliegen möchte, findet auch näher gelegene Sonnenziele. Die Kanarischen Inseln bleiben bei TUI insgesamt das beliebteste Winterreiseziel. Dahinter folgen Ägypten und die Türkei. Besonders gefragt sind Fuerteventura, Gran Canaria, Teneriffa und Lanzarote.



Für Fernweh-Fans lohnt sich dennoch ein Blick auf die Karibik: Die Dominikanische Republik entwickelt sich zu einer der gefragtesten Alternativen zu den bekannten Klassikern.