Buckelwale vor der Küste, Adler über den Fjorden und Regenwälder, die bis an den Pazifik reichen: Vancouver Island ist wie gemacht für einen Roadtrip. Und mit jedem Kilometer wird die Natur ein Stück größer.

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Kanada war zuletzt ziemlich oft in aller Munde. Erst als einer der Gastgeber der Fußball-WM, zuletzt als mögliches "Associate Member" der Europäischen Union. Grund genug, sich das zweitgrößte Land der Erde einmal genauer anzusehen. Oder zumindest einen kleinen, ziemlich spektakulären Teil davon: Vancouver Island an der kanadischen Pazifikküste. Die Reise dorthin beginnt, wenig überraschend, in Vancouver. Kaum eine andere Millionenmetropole verbindet Stadt und Natur so selbstverständlich. Wasser ist allgegenwärtig, an der Waterfront wird gelaufen und geradelt, im Coal Harbour starten Wasserflugzeuge und gleich dahinter beginnt mit dem Stanley Park eine riesige grüne Oase.

Vancouver verbindet Urbanität und Natur wie kaum eine andere Metropole. © Jon Ross Films

Mit dem Rad zwischen Skyline und Natur

m besten erkundet man ihn mit dem Fahrrad. Direkt zwischen Downtown und Park reihen sich zahlreiche Verleiher aneinander, vom klassischen Citybike über E-Bikes bis zu Tandems und Kinderrädern findet man hier alles. Wenige Minuten später fährt man bereits auf dem Seawall direkt am Wasser entlang. Die Runde führt vorbei an Stränden und immer neuen Ausblicken auf Skyline, Berge und Pazifik. Wer ins Innere des Parks abbiegt, landet zwischen mächtigen Zedern und kleinen Seen. Ein Stopp lohnt sich bei den Totempfählen am Brockton Point, die von First Nations der Region geschaffen wurden. Nach drei Tagen in der City wird der Mietwagen übernommen und die Stadt bleibt zurück. Schon die Überfahrt mit BC Ferries nach Vancouver Island gehört zum Erlebnis.

Hunderte Buckelwale sind vor der Küste von British Columbia unterwegs. © Prince of Whales/Seanie Malcolm

Wo die Wildnis beginnt

Je weiter man auf Vancouver Island nach Norden fährt, desto leerer werden die Straßen. Campbell River ist schließlich Ausgangspunkt für ein Hotelerlebnis, das zu den Höhepunkten dieser Reise zählt. Mit dem Wassertaxi geht es hinaus zum Sonora Resort, spektakulär zwischen Vancouver Island und dem kanadischen Festland gelegen. Das Mitglied von Relais & Châteaux verbindet außergewöhnlichen Komfort mit einer Natur, die hier den Tagesablauf bestimmt. Bei einer Zodiac-Tour zeigt uns Naturführerin Robin die Fjorde rund um das Resort. Plötzlich taucht die gewaltige Schwanzflosse eines Buckelwals aus dem Wasser auf. "Das ist Hourglass!", ruft Robin. Sie erkennt das Weibchen an der individuellen Zeichnung der Schwanzflosse. Mehr als tausend Buckelwale wurden in der Region auf diese Weise mittlerweile identifiziert, nachdem sie noch vor wenigen Jahrzehnten als ausgerottet galten. Wenig später zeigt die Natur, was hier sonst noch möglich ist. Mit den Gezeiten sammeln sich riesige Schwärme kleiner Fische. Seelöwen tummeln sich an der Wasseroberfläche, während sich Seeadler aus der Luft auf ihre Beute stürzen. Man weiß gar nicht, wohin man bei diesem Naturschauspiel zuerst schauen soll. Auch an Land bleibt die Wildnis nah. Ein Wanderweg führt vom Sonora Resort durch den dichten Wald zum Florence Lake. Nach gut einer Stunde öffnet sich zwischen den Bäumen der Blick auf einen riesigen See und einen langen Holzsteg. Kein Boot, kein Haus, kein anderer Mensch. Dass das Wasser im Herbst bereits ziemlich frisch ist, merkt man spätestens beim Sprung hinein.

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Im Herbst gehen die Grizzlys in British Columbia besonders gern auf Lachsfang. © Destination BC/Henrik Nilsson

Am Ende der Straße wartet der Pazifik

Zurück auf Vancouver Island führt der Roadtrip quer über die Insel nach Tofino. Die Straße wird schmaler, Nebelschwaden hängen zwischen mächtigen Sitka-Fichten und an der Küste warten kilometerlange Sandstrände voller Treibholz. Im Herbst werden die Wellen kräftiger und Tofino zum Treffpunkt für Surfer. Wer lieber zusieht, als selbst am Brett steht, nimmt sich einen Kaffee und sucht sich einen Platz am Strand. Direkt am Chesterman Beach liegt das Wickaninnish Inn. Das familiengeführte Relais & Châteaux-Haus ist eng mit der Geschichte Tofinos verbunden. Dr. Howard McDiarmid kam in den 1950er-Jahren als Arzt hierher und setzte sich später als Politiker gemeinsam mit der Bevölkerung maßgeblich für den Schutz der Küstenlandschaft und die Entstehung der Pacific Rim National Park Reserve ein. Sein Sohn Charles verwirklichte schließlich den Traum vom eigenen Hotel: 1996 eröffnete das Wickaninnish Inn auf dem Grundstück der Familie. Bis heute ist seine größte Attraktion die Lage. Bei Frühstück, Lunch und Dinner fällt der Blick durch riesige Panoramafenster direkt auf den offenen Pazifik. Davor brechen die Wellen an den Felsen, dahinter folgt sehr lange nichts. Erst auf der anderen Seite des Ozeans beginnt irgendwann Japan.

In Tofino gilt der Herbst als die beste Zeit zum Surfen. © Destination Canada/Brian Caissie

Am Ende der Straße wartet der Pazifik

Wer Zeit hat, sollte hier noch nicht umdrehen. Richtung Norden wird Vancouver Island immer einsamer. Die Orte werden kleiner, der Verkehr dünner und die Wälder scheinen kein Ende zu nehmen. Ganz oben wartet Port Hardy. Von hier kann man mit der Fähre in rund zehn Stunden durch eine spektakuläre Fjordlandschaft nach Bella Coola übersetzen und den Roadtrip durch das kanadische Festland fortsetzen. Oder man bleibt Vancouver Island treu, fährt südwärts nach Nanaimo und nimmt dort die Fähre zurück nach Vancouver. Denn für diese Insel gilt ohnehin: Man muss nicht alles gesehen haben, um ziemlich viel erlebt zu haben.

Turkish Airlines. Mit der besten Airline Europas (Skytrax Awards 2026) nach Vancouver. © Turkish

Anreise Der schönste Umweg nach Vancouver. Über Istanbul nach Vancouver zu fliegen, klingt auf der Landkarte zunächst nach einem Umweg. Mit Turkish Airlines lässt sich daraus aber ein zusätzliches Reiseerlebnis machen. Man legt einfach 24 Stunden Pause in Istanbul ein und starteten erst am nächsten Tag Richtung Kanada. Das gratis Stopover-Programm macht das besonders attraktiv: Turkish Airlines lädt Gäste der Economy Class für eine Nacht in ein 4*Hotel ein, Business-Class-Gäste erhalten sogar zwei Nächte im 5* Hotel.

Bei den Skytrax World Airline Awards 2026 hat sich Turkish Airlines übrigens vor kurzem gleich acht Auszeichnungen geholt, u.a. als beste Airline Europas. . Über Istanbul nach Vancouver zu fliegen, klingt auf der Landkarte zunächst nach einem Umweg. Mit Turkish Airlines lässt sich daraus aber ein zusätzliches Reiseerlebnis machen. Man legt einfach 24 Stunden Pause in Istanbul ein und starteten erst am nächsten Tag Richtung Kanada. Das gratis Stopover-Programm macht das besonders attraktiv: Turkish Airlines lädt Gäste der Economy Class für eine Nacht in ein 4*Hotel ein, Business-Class-Gäste erhalten sogar zwei Nächte im 5* Hotel.Bei den Skytrax World Airline Awards 2026 hat sich Turkish Airlines übrigens vor kurzem gleich acht Auszeichnungen geholt, u.a. als beste Airline Europas. www.turkishairlines.com

Die besten Hotels auf einen Blick

Hilton Vancouver Downtown. Perfekte Basis für die ersten Tage der Reise: Das Hilton Vancouver Downtown liegt zentral an der Robson Street. Yaletown, Shopping, Restaurants und viele Sehenswürdigkeiten sind bequem zu Fuß erreichbar. Besonders angenehm nach einem langen Sightseeing-Tag ist der ganzjährig beheizte Outdoor-Pool auf der Dachterrasse mit Blick über die Stadt. Auch Sauna, Dampfbad und Fitnessbereich gehören zum Hotel. Der Stanley Park liegt rund drei Kilometer entfernt und lässt sich von hier ebenfalls unkompliziert erreichen. www.hilton.com

Sonora Resort. Das Sonora Resort zählt zu den außergewöhnlichsten Naturresorts Kanadas. Die abgeschiedene Insel in den Discovery Islands ist nur über das Wasser oder aus der Luft erreichbar und verbindet Wildnis mit dem Komfort eines Relais & Châteaux-Hauses. Zodiac-Touren zu Buckelwalen, Bärenbeobachtungen, Wanderungen durch den Regenwald und ausgezeichnete Küche machen schon zwei Nächte zu einem echten Erlebnis. Mahlzeiten, Getränke sowie zahlreiche Resort-Angebote sind im Übernachtungspreis bereits inkludiert; Wildlife-Touren werden zusätzlich gebucht. www.sonoraresort.com

Wickaninnish Inn. Seit 1996 empfängt das familiengeführte Wickaninnish Inn seine Gäste direkt am Chesterman Beach bei Tofino. Das Relais & Châteaux-Haus ist vor allem wegen seiner spektakulären Lage eine Ikone der kanadischen Westküste: Regenwald auf der einen, der offene Pazifik auf der anderen Seite. Besonders schön ist der Blick beim Frühstück durch die riesigen Panoramafenster auf Brandung, Strand und Ozean. www.wickinn.com

Relais & Châteaux. Eine internationale Vereinigung unabhängiger Spitzenhotels und Gourmetrestaurants. Weltweit gehören rund 580 außergewöhnliche Häuser in mehr als 60 Ländern dazu. Im Mittelpunkt stehen Individualität, regionale Küche und besondere Reiseerlebnisse. www.relaischateaux.com

Text von Daniel Scherz