(Noch) nicht überlaufen: Die 27 schönsten Reiseziele für 2027

Das renommierte Reisemagazin Condé Nast Traveller hat seine 27 spannendsten Reiseziele für 2027 vorgestellt. Wir verraten, welche Orte besonders vielversprechend sind.

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Wohin geht die nächste große Reise? Wer für 2027 schon jetzt nach Inspiration sucht, bekommt von Condé Nast Traveller eine ziemlich umfangreiche Antwort: Die internationale Redaktion hat 27 Destinationen ausgewählt, die im kommenden Jahr besonders viel zu bieten haben. Darunter befinden sich bekannte Sehnsuchtsorte, überraschende Geheimtipps und Regionen, die gerade einen bemerkenswerten Wandel erleben.

Albanische Alpen

Albanische Alpen © Getty Images

Während sich viele Urlauber:innen in Albanien an den Stränden der Adriaküste tummeln, wartet im Norden des Landes eine völlig andere Welt. Die Albanischen Alpen begeistern mit schroffen Gipfeln, türkisfarbenen Flüssen, tiefen Tälern und kleinen Bergdörfern, in denen die Zeit ein wenig langsamer zu vergehen scheint. Besonders reizvoll ist die Wanderung zwischen den Bergdörfern Theth und Valbona. Wer mehr Zeit mitbringt, kann sich auch auf den grenzüberschreitenden Fernwanderweg "Peaks of the Balkans" begeben, der durch Albanien, Montenegro und den Kosovo führt.

Cookinseln

Cookinseln © Getty Images/iStockphoto

Türkisfarbenes Wasser, weiße Sandstrände und kleine Inseln mitten im Südpazifik: Die Cookinseln bestehen aus 15 Inseln, die sich über eine riesige Fläche des Pazifiks verteilen. Für eine erste Reise bieten sich vor allem Rarotonga und Aitutaki an. Auf Rarotonga wechseln sich grüne Vulkanberge, kleine Dörfer und palmengesäumte Küstenabschnitte ab. Aitutaki hingegen ist berühmt für seine spektakuläre Lagune, deren intensive Blautöne und kleine vorgelagerte Inselchen fast unwirklich erscheinen.

Jaipur, Indien

Jaipur © Getty Images

Indien gehört zu den faszinierendsten Reiseländern der Welt und Jaipur dürfte 2027 besonders viel Aufmerksamkeit bekommen. Die Hauptstadt des Bundesstaates Rajasthan wird 300 Jahre alt. Zum Jubiläum sind zahlreiche kulturelle Veranstaltungen geplant. Der Stadtpalast soll neue Ausstellungen präsentieren und teilweise auch Bereiche öffnen, die normalerweise nicht öffentlich zugänglich sind. Zeitgenössische Kunst trifft dabei auf historische Räume und die jahrhundertealte Geschichte der Herrscherfamilie.

Korsika, Frankreich

Korsika © Getty Images

Im Vergleich zum benachbarten Sardinien und zur französischen Riviera stand Korsika lange Zeit etwas im Schatten seiner berühmten Nachbarn. Doch das ändert sich zunehmend: Dank zahlreicher stilvoller Hoteleröffnungen entwickelt sich die Mittelmeerinsel immer mehr zum Sehnsuchtsziel. Kein Wunder, denn hier treffen imposante Berglandschaften auf ein wildes, ursprüngliches Hinterland, während leuchtend rote Felswände spektakulär aus dem türkisblauen Meer emporragen. Eine einzigartige Kulisse, die nicht nur zum Staunen, sondern auch zu ausgedehnten Wanderungen durch geschützte Naturlandschaften wie das UNESCO-geschützte Naturschutzgebiet Scandola einlädt.

Armenien

Armenien © Getty Images

Armenien beeindruckt mit dramatischen Gebirgslandschaften, historischen Klöstern und kleinen Dörfern, in denen traditionelle Lebensweisen bis heute eine wichtige Rolle spielen. Warum Armenien gerade 2027 besonders interessant wird? Die Fernwanderwege Armenian National Trail und Transcaucasian Trail werden zunehmend besser erschlossen. Neue Karten, Wegmarkierungen und Angebote wie organisierte Gepäcktransfers sollen das Wandern erleichtern. Entlang der Routen warten nicht nur beeindruckende Landschaften, sondern auch Begegnungen mit lokalen Familien und kulinarische Einblicke.

Jamaikas Südküste

Jamaikas Südküste © Getty Images/iStockphoto

Jamaika ist für Reggae, Traumstrände und luxuriöse Resorts bekannt. Doch die Südküste der Insel zeigt eine ruhigere, ursprünglichere Seite des Landes. Rund um Treasure Beach finden Reisende kleine Fischerdörfer, dunkle Sandstrände, farbenfrohe Gästehäuser und eine entspannte Atmosphäre, die sich deutlich vom touristischen Trubel anderer Regionen unterscheidet. 2027 bekommt die Region eine besondere Bedeutung: Nach dem verheerenden Hurrikan Melissa im Oktober 2025 steht der Wiederaufbau weiterhin im Mittelpunkt. Viele Betriebe arbeiten daran, wieder Gäste zu empfangen und gleichzeitig die lokale Wirtschaft zu stärken.

Die dänische Riviera, Dänemark

Dänische Riviera © Getty Images/iStockphoto

Angesichts der steigenden Sommertemperaturen in ganz Europa hat sich die dänische Riviera zum beliebtesten Reiseziel für einen erfrischenden Urlaub am Meer entwickelt. Der Küstenabschnitt in Nordseeland vereint den stilvollen Charme und die kulinarische Vielfalt Kopenhagens mit einer angenehm entspannten Atmosphäre. Statt Großstadttrubel erwarten Reisende hier idyllische Fischerdörfer, weitläufige Sandstrände, dichte Wälder und traditionsreiche Seebäder, die von internationalen Besuchern noch weitgehend unentdeckt sind.

Alle 27 Reiseziele für 2027 im Überblick