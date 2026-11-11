Kitzbühel räumt ab: Das ist das beste Skigebiet der Welt 2026

Die "Oscars der Wintersport-Branche" sind vergeben. Bei den 14. World Ski Awards 2026 wurden erneut die weltweit besten Skigebiete ausgezeichnet. Kitzbühel mischt dabei ganz vorne mit und zählt einmal mehr zum absoluten Spitzenfeld.

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Bei den World Ski Awards 2026 wurde einmal mehr die internationale Elite des Wintersports ausgezeichnet. Doch wer darf sich über die begehrten Titel freuen, welche Destinationen konnten besonders überzeugen und was macht die besten Skigebiete der Welt so außergewöhnlich? Ein Blick auf die Gewinner und die Highlights der diesjährigen Awards.

Das beste Skigebiet der Welt 2026

Der Titel "World’s Best Ski Resort" ist die wohl begehrteste Auszeichnung der gesamten Wintersportwelt. Nach einem spannenden Voting durch Branchenexperten und Hunderttausende Ski-Fans weltweit stand das Siegerpodest fest. Am Ende setzte sich ein bekannter Favorit durch:

Val Thorens © Getty Images

Sieger: Val Thorens (Frankreich)

Das höchstgelegene Skigebiet Europas überzeugte die Jury mit seiner Schneesicherheit, Resort-Innovationen und endlosen Pistenkilometern im Mega-Skiverbund Les 3 Vallées.

Doch die Konkurrenz schlief nicht. Unter den Nominierten fanden sich einige der renommiertesten Wintersportdestinationen der Welt. Besonders zwei Destinationen sicherten sich ihren Platz im Spitzenfeld und gehören offiziell zu den besten Skigebieten der Welt.



Kitzbühel (Österreich): Die Gamsstadt am Fuße der Streif glänzte einmal mehr als eines der herausragendsten Skigebiete weltweit und bewies, dass es Tradition und modernen Luxus wie kaum ein anderer Ort vereint.



Deer Valley Resort (Vereinigte Staaten): Das luxuriöse Resort in Utah steht für erstklassigen Service, perfekt präparierte Pisten (auf denen Snowboarden übrigens nicht erlaubt ist) und einen Hauch von Hollywood-Glamour.

Kitzbühel holt den Weltmeister-Titel

Kitzbühel mag zwar den globalen Haupttitel für das beste Skigebiet knapp Val Thorens überlassen haben, ging an diesem Abend aber dennoch als großer Gewinner nach Hause. Die Macher hinter dem perfekten Schnee wurden nämlich gewürdigt: Die Bergbahn AG Kitzbühel sicherte sich den sensationellen Titel als „World's Best Ski Resort Company 2026“. Mit gezielten Investitionen in Innovation, Nachhaltigkeit und höchste Pistenqualität festigt Kitzbühel seine Position unter den führenden Skidestinationen der Welt.

Kitzbühel © Getty Images

Die weiteren Gewinner 2026

Ein Blick auf die weiteren Awards des Jahres 2026 zeigt: Wenn es um Freeskiing, grüne Innovationen und Luxushotellerie geht, dominiert die Schweiz das Feld.

World’s Best Freestyle Resort 2026: LAAX (Schweiz). LAAX holte sich diesen Titel bereits zum 11. Mal in Folge. Wer Snowparks, riesige Halfpipes und eine vibrierende Freestyle-Kultur liebt, kommt an LAAX nicht vorbei.

World’s Best Green Ski Hotel 2026: Das rocksresort (ebenfalls LAAX, Schweiz) wurde für sein herausragendes Engagement im Bereich Nachhaltigkeit und umweltfreundlichen Tourismus ausgezeichnet.

World’s Best Ski Hotel 2026: Das W Verbier (Schweiz) vereint alpinen Chic mit purem Luxus und sicherte sich diesen prestigeträchtigen Titel.

World’s Best New Ski Hotel 2026: Das Grand Hotel Belvedere, a Beaumier Hotel (Schweiz) begeisterte als bester Newcomer des Jahres.

World's Best Ski Chalet 2026: Chalet Zermatt Peak (Schweiz) – ein unvergleichliches Meisterwerk der alpinen Architektur mit Blick auf das Matterhorn.