Wintersport-Star tritt überraschend zurück

Die Ex-Weltmeisterin verkündete ihr Karriere-Ende. "Mehrere Faktoren" seien ausschlaggebend für ihre Entscheidung gewesen, so die 28-Jährige.

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Ljubljana. Ex-Weltmeisterin Ema Klinec aus Slowenien hat am Montag, weniger als zwei Wochen vor dem Weltcup-Auftakt in Lillehammer, überraschend das Ende ihrer Skisprung-Karriere verkündet. Ende Oktober hatte die 28-Jährige noch die Grand-Prix-Gesamtwertung für sich entschieden. Im vergangenen Winter kämpfte die Normalschanzen-Weltmeisterin von 2021 aber mit gesundheitlichen Problemen und verpasste den Großteil der Saison inklusive der Olympischen Spiele in Italien.

Im Weltcup gelang Klinec 2021 und 2023 jeweils ein Sieg, insgesamt holte die ehemalige Skiflug-Weltrekordlerin 31 Podestplätze. 2022/23 war sie im Gesamtweltcup Dritte. Bei Weltmeisterschaften eroberte sie neben der Goldenen in Oberstdorf mit Slowenien 2021, 2023 und 2025 auch noch drei Team- und Mixed-Medaillen. "Schon vor zwei Jahren habe ich darüber nachgedacht, habe dann aber meine Karriere fortgesetzt. Doch jetzt ist es wirklich vorbei", sagte die 28-Jährige bei einer Pressekonferenz in Ljubljana.

Ema Klinec aus Slowenien vor der Qualifikation von der Großschanze (HS137) der FIS Weltcup Skisprung Two-Nights-Tour in Oberstdorf am 1. Jänner 2025 in Oberstdorf. © Getty Images

Viele Menschen hätten nichts von ihrer Entscheidung gewusst, sie hatte sich auch auf den Saisonauftakt vorbereitet, am Ende gaben aber "mehrere Faktoren" den Ausschlag für ihre kurzfristige Entscheidung. Details blieb sie schuldig. Klinec, die im Laufe ihrer Karriere auch zwei schwere Knieverletzungen erlitten hatte, hat vor kurzem ihr Psychologiestudium abgeschlossen und strebt nun den Master an. Slowenien startet nun personell geschwächt in die am 20. November startende Saison. "Ich glaube, dass dies die schwerste Entscheidung ihres Lebens ist, und deshalb bin ich überzeugt, dass sie sie sehr gut überdacht hat", sagte Sloweniens Cheftrainer Jurij Tepes.