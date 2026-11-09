Knochenbruch! ÖSV-Adler verpasst Saisonauftakt

Ausgerechnet kurz vor dem Auftakt in den Skisprung-Winter wird Jonas Schuster jäh ausgebremst.

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Der 23-jährige Tiroler hat sich bei einem Unfall im privaten Umfeld einen Bruch an der Basis des fünften Mittelfußknochens zugezogen und fällt vorerst auf unbestimmte Zeit aus. Wie der Österreichische Skiverband (ÖSV) am Montag mitteilte, wurde der ÖSV-Adler bereits in Imst operiert.

Für Schuster kommt die Verletzung zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Nach einer starken Vorbereitung hatte sich der Tiroler über den Sommer hinweg kontinuierlich gesteigert und gute Voraussetzungen für den bevorstehenden Winter geschaffen. Nun heißt es allerdings erst einmal zurückstecken: Statt auf der Schanze um Weiten und Weltcup-Punkte zu kämpfen, stehen für den 23-Jährigen Operation und eine sorgfältige Rehabilitation auf dem Programm.

Widhölzl: »Das ist natürlich sehr bitter«

Auch ÖSV-Cheftrainer Andreas Widhölzl bedauert den Ausfall seines Schützlings. "Das ist natürlich sehr bitter für Jonas, gerade so kurz vor dem Saisonstart. Er hat sich über den Sommer hinweg sehr gut entwickelt und war auf einem guten Weg. Jetzt geht es aber in erster Linie darum, dass er wieder vollständig gesund wird", betonte der Cheftrainer.

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Ganz abschreiben muss Schuster die laufende Saison dennoch nicht. Nach derzeitiger Einschätzung könnte sich bei einem optimalen Heilungsverlauf sogar noch die Chance auf eine Rückkehr ins Weltcupgeschehen im Laufe des Winters ergeben. Vorerst gilt es jedoch, nichts zu überstürzen und die Verletzung vollständig ausheilen zu lassen.

Zimmermann rückt ins Weltcup-Aufgebot nach

Während für Schuster die Zwangspause beginnt, eröffnet sich für einen Teamkollegen eine große Chance. Raffael Zimmermann wurde für den Weltcup-Auftakt in Lillehammer am 21. und 22. November nachnominiert. Der ebenfalls 23-jährige Tiroler darf damit erstmals Weltcup-Luft schnuppern und bekommt die Gelegenheit, sich auf der großen Bühne zu präsentieren.

Für Zimmermann ist es der Sprung ins Rampenlicht, für Schuster hingegen ein bitterer Rückschlag unmittelbar vor dem ersten Saisonhöhepunkt. Wie schnell der verletzte ÖSV-Adler wieder auf die Schanze zurückkehren kann, wird nun vor allem der Verlauf seiner Rehabilitation zeigen.