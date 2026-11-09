Ski-Eklat um Ex-ÖSV-Trainer: Jetzt ist auch Kraft im Spiel

Schwere Vorwürfe gegen Stefan Horngacher: Ein Ski-Hersteller attackiert den Tiroler – und enthüllt einen brisanten Material-Poker um Stefan Kraft.

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Elf Tage vor dem Start des Skisprung-Weltcups in Lillehammer (Fr., 20.11.) fliegen die ersten Giftpfeile. Im Mittelpunkt: Österreichs Ex-Skisprungstar Stefan Horngacher (57), der inzwischen als Trainingskoordinator in Polen arbeitet. Der slowenische Ski-Hersteller Peter Slatnar erhebt schwere Vorwürfe gegen den Tiroler. Horngacher soll zwei polnische Stars von einem Materialwechsel abgehalten haben. Und plötzlich taucht auch ÖSV-Ass Stefan Kraft in der Affäre auf.

Hersteller attackiert Horngacher frontal

In einem Interview mit der slowenischen Zeitung "Dnevnik" rechnet Slatnar mit Horngacher ab. Der frühere deutsche Bundestrainer soll Dawid Kubacki und Piotr Żyła ausdrücklich davor gewarnt haben, auf Ski des slowenischen Herstellers umzusteigen.

"Ich nenne ungern Namen, aber da Sie ihn selbst erwähnt haben, kann ich bestätigen, dass es Horngacher war, der Żyła und Kubacki die Anweisung gab, unsere Ski zu vergessen", behauptet Slatnar.

Schwere Vorwürfe gegen Ex-ÖSV-Trainer Stefan Horngacher: Er soll zwei polnische Skisprung-Stars von einem Ski-Wechsel abgehalten haben. © NurPhoto via Getty Images

Dann legt er nach: "Vielleicht hält er uns immer noch für einen fünftklassigen Hersteller, aber meiner bescheidenen Meinung nach sind wir mindestens gleichwertig."

Eine Stellungnahme Horngachers zu den Anschuldigungen liegt bislang nicht vor.

Wirbel um angeblich illegale Ski

Hinter dem Materialstreit steckt ein weiterer brisanter Vorwurf. Slatnar berichtet, dass die Konstruktion seiner Sprungski infrage gestellt worden sei.

"Es gab einige Anschuldigungen, dass sich unsere Skier in der Luft illegal weit biegen und dass der rechte Ski anders als der linke angepasst werden muss", erklärt der Slowene.

Der Hersteller weist die Vorwürfe entschieden zurück. Messungen hätten ergeben, dass seine Ski sämtliche Vorschriften erfüllen.

"Aber offenbar wollen uns einige Leute provozieren", vermutet Slatnar.

Kraft stand vor überraschendem Ski-Wechsel

Pikant aus ÖSV-Sicht: Auch Stefan Kraft war nach Angaben von Peter Slatnar an dessen Sprungski interessiert. Der ÖSV-Star soll das Material getestet haben und sogar kurz vor einem Wechsel gestanden sein.

Laut Slatnar scheiterte eine Zusammenarbeit an bestehenden Sponsorenverpflichtungen. Kraft entschied sich letztlich für einen anderen Weg: Nach seinem Abschied vom langjährigen Ausrüster Fischer wechselte der dreifache Gesamtweltcupsieger zu Van Deer, der Skimarke von Marcel Hirscher.

Slatnar nimmt Kraft die Entscheidung nicht übel. Dass der Österreicher seine Ski überhaupt getestet habe, wertet der Hersteller als Bestätigung für die Qualität seiner Produkte.

Sloweniens Skisprung-Star Domen Prevc setzt auf die Ski von Peter Slatnar. Der Hersteller sorgt mit seinen Vorwürfen gegen Horngacher für Wirbel. © NurPhoto via Getty Images

Mit Domen Prevc hat Slatnar einen prominenten Springer unter Vertrag. Der Materialkampf im Skisprung-Weltcup ist damit längst nicht nur eine Frage der Technik. Für Horngacher stehen nach den öffentlichen Anschuldigungen des Herstellers nun auch seine Entscheidungen im polnischen Team zur Diskussion.