Feller verzichtet auf Levi-Slalom

Manuel Feller verzichtet auf einen Start beim Slalom-Weltcupauftakt am kommenden Wochenende in Levi.

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Der Tiroler fällte die Entscheidung laut ÖSV-Angaben vom Samstag aufgrund "eines Trainingsrückstandes, insbesondere im konditionellen Bereich". Zudem fehlen dem siebenfachen Weltcupsieger noch Läufe über die volle Renndistanz von 50 bis 60 Sekunden. Das Comeback wird für den Heimweltcup in Gurgl am 22. November angestrebt.

Die vergangene Saison hatte Kitzbühel-Sieger Feller nach den Olympischen Spielen wegen Rücken- und Leistenproblemen vorzeitig beendet und sich anschließend operieren lassen. Nach einem erneuten Bandscheibenvorfall verlief die Rehabilitation nicht nach Wunsch. Nun arbeitet der 34-Jährige an seinem Comeback, Levi kommt aber noch zu früh.