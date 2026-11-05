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Grünes Licht

HIER finden nächste Woche Ski-Weltcuprennen statt

Sport Redaktion
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Schneebedeckte Skipiste in Levi, umgeben von schneefreier Landschaft und zwei Pistenraupen.
© Instagram
Die FIS gab grünes Licht für die Rennen.
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Dem zweiten Weltcup-Wochenende der Ski-Saison steht nichts mehr im Weg: Die FIS hat am Donnerstag die Schneekontrolle im finnischen Levi erfolgreich abgeschlossen. Damit ist bestätigt, dass die ersten Slaloms des Winters wie geplant über die Bühne gehen können.

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Damit wird es im hohen Norden ernst. Die Frauen eröffnen am Samstag, dem 14. November, die Slalom-Saison, am Sonntag (15. November) sind die Männer an der Reihe. Nach dem Auftakt in Sölden wartet damit die nächste Station im alpinen Ski-Weltcup.

Wirbel um Video

Allerdings sorgt ein aktuelles Video der Veranstalter für einen ungewöhnlichen Anblick. Aufnahmen, die in den sozialen Netzwerken veröffentlicht wurden, zeigen die Weltcupstrecke als schmales weißes Schneeband, das sich durch die ansonsten weitgehend schneefreie Landschaft zieht. Von einer winterlichen Kulisse ist rund um die Piste derzeit noch wenig zu sehen.

Dass bereits in gut einer Woche Tausende Fans für Weltcup-Stimmung sorgen sollen, ist angesichts dieser Bilder kaum vorstellbar. Die positive Schneekontrolle bestätigt jedoch: Die Piste erfüllt die Voraussetzungen für die Rennen.

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