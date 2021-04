Salzburg hat gegen WAC einiges gutzumachen

Salzburg gastiert heute in Wolfsberg, ist gegen den WAC auf Wiedergutmachung aus.

Das 2:3 gegen WSG Tirol war für die Bullen "ein Warnschuss", wie Routinier Zlatko Junuzovic es formulierte. Coach Jesse Marsch fordert heute (14:30 im Sport-24-LIVE-Ticker) im Lavanttal einen ganz anderen Auftritt seiner Salzburger: Mutig, Dominant, Spielfreudig. "Ich hoffe, wir haben aus der Niederlage schnell gelernt", sagt der US-Boy. "Wir brauchen jetzt eine gute Reaktion." Gerade, weil Wolfsberg zuletzt ein unangenehmer Gegner war: Von den letzten fünf Duellen gegen den aktuellen Tabellen-5. gewann Salzburg nur zwei, das letzte ging mit 2:3 verloren. "Wir brauchen gegen die unsere beste Leistung, um zu gewinnen", meint Marsch.

Junuzovic: "Der Weg zum Titel ist kein Selbstläufer"

Mit acht Punkten Vorsprung fehlen Salzburg noch vier Siege, um den 8. Titel in Serie aus eigener Kraft zu fixieren. Junuzovic weiß: "Der Weg zum Titel ist kein Selbstläufer. Wir verfügen über genügend Qualität, aber wir müssen schauen, dass wir diese auch auf den Platz bringen. Denn jetzt kommt der Endspurt im Kampf um den Titel. Wir müssen in jedem Spiel versuchen, an unser Limit zu gehen." Der WAC ist in Form, gewann die letzten beiden Spiele jeweils ohne Gegentreffer.