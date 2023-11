Ein neues Projekt für die erfolgreiche Influencerin.

Derzeit läuft auf ATV noch das " Forsthaus Rampensau ". Dort geht es unter den teilnehmenden Personen ordentlich zur Sache: Alkohol, Feierlaune und Spaß wirken wie ein Katalysator. Costina, die durch das Format "Tinder Reisen" bekannt wurde, ist auch nach ihrer Teilnahme sehr wichtig, einiges klarzustellen. Nämlich, wie sie wirklich tickt.

Steile Karriere

In einem Video erklärt sie ihre Eistellung zu Sex - nämlich, dass es nicht verboten sein sollte, darüber in vielen Facetten zu reden. Weniger ums Reden geht bei Costinas neuem Karriereweg zu. Die erfolgreiche Influencerin (eine Million Follower auf Instagram!) hat einen Porno mit Xander Corvus gedreht! Er ist in den USA ein wahrer Star der Branche. Der schlüpfrige Film soll beim Onlinedienst "Brazzers" zu sehen sein..

In Musikvideo dabei

Auch in Österreich läuft es richtig toll für Costina - sie hat im Musikvideo von Marco Pogo mitgewirkt!