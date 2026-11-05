Hier trainiert Hirscher für Slalom-Comeback

Kehrt Rekord-Weltcupsieger schon nächste Woche in Levi in den Weltcup zurück?

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Wir sehen Marcel Hirscher (37) in Slalom-Action. "Back bending Gates", schreibt der Neo-Holländer unter das Foto, das ihn beim Training in Gurgl zeigt - zurück beim Tore-Biegen. Auf jenem Berg, auf dem es am 22. November um Weltcuppunkte geht.

Gurgl 2024 war bisher letzter Weltcup-Auftritt

Zur Erinnerung: Am 24. November 2024 war Hirscher beim Slalom in Gurgl am eisigen Rennhang verzweifelt. Als 46. im 1. Durchgang hatte er keine Chance gehabt, sich für die Entscheidung der besten 30 zu qualifizieren. "Da bin ich ein bisschen fehl am Platz, es macht nicht wirklich Spaß", hatte er damals erklärt. Ähnlich war es ihm davor in Levi gegangen. Hirscher: "Ich war einfach chancenlos." Nach leichten Fortschrittenzog er sich etwas mehr als eine Woche später beim Riesentorlauf-Training auf der Reiteralm einen Kreuzbandriss zu.

Seither kämpft der Sieger von 67 Weltcuprennen vergeblich um ein Comeback im Weltcup. Vor dem RTL-Auftakt am 25. Oktober in Sölden hatte er sich im Training bei Vergleichen mit der Konkurrenz zeitmäßig zu weit Weg von der Spitze gesehen.

Jetzt versucht Hirscher offenbar sein Glück im Slalom - ob er schon am 15. November in Levi (10/13 Uhr, ORF1 live) oder eine Woche später die erste von vier Wildcards (Startplatz unmittelbar nach den Top 30) einlöst, ist noch offen.