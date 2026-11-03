Ski-Olympiasiegerin beendet ihre Karriere

Die zweifache Olympiasiegerin Michelle Gisin hat am Dienstag ihren Rücktritt vom alpinen Skiweltcup bekanntgegeben.

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Die 32-Jährige hatte sich im Dezember des vergangenen Jahres in St. Moritz bei einem Sturz im Abfahrtstraining mehrere Verletzungen zugezogen und musste ihre Comeback-Hoffnungen begraben. Höhepunkt in der Karriere der Obwalderin waren ihre Olympiasiege in der mittlerweile abgeschafften Kombination 2018 in Pyeongchang und 2022 in Peking.

Vor vier Jahren kam in Peking Olympia-Bronze im Super-G hinzu. In der inzwischen abgeschafften Kombination gewann Gisin auch mit Silber 2017 und Bronze 2021 ihre beiden WM-Medaillen.

Weg zum Comeback zu lange

Im Weltcup stand sie einmal ganz oben auf dem Podest: 2020 gewann sie den Slalom in Semmering - an jenem Ort, an dem sie acht Jahre zuvor ihr Weltcup-Debüt gegeben hatte. Insgesamt erreichte Gisin 21 Weltcup-Podestplätze, und zwar in allen fünf Disziplinen.

Der Sturz im vergangenen Dezember, bei dem das Knie, der Oberschenkel, das Handgelenk, die Schulter und die Halswirbelsäule beschädigt worden sind, zog nun das Karriereende nach sich. Ein Comeback in der Saison mit der Heim-WM in Crans-Montana wäre nicht möglich gewesen.

Michelle Gisin mit ihrem Olympia-Gold 2022 © APA/EXPA/JOHANN GRODER

"Ich hatte eine Kombination aus sehr schweren Verletzungen. Und ich denke, ich hätte noch mindestens ein Jahr gebraucht - vielleicht sogar zwei, um wieder Rennen bestreiten zu können", sagte Gisin.