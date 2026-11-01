Mit 54 Jahren! Ski-Legende sorgt für Riesen-Überraschung

Mit diesem Auftritt hatte kaum jemand gerechnet: Ein 54-Jähriger mischt plötzlich vorne mit und träumt sogar vom Weltcup-Comeback.

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Andere denken in diesem Alter längst an die Pension. Er denkt noch immer ans Fliegen! Mit 54 Jahren hat eine Skisprung-Legende bei den japanischen Meisterschaften für eine Riesen-Überraschung gesorgt. Nach dem ersten Durchgang lag der Oldie sensationell auf dem vierten Platz. Und jetzt könnte ihm tatsächlich die Rückkehr auf die große Weltcup-Bühne gelingen.

Die Rede ist von Noriaki Kasai! Der unverwüstliche Japaner, liebevoll "Flugsaurier" oder "Norosaurus" genannt, verblüffte auf der Großschanze in Hakuba mit einem Satz auf 130 Meter.

36 Jahre Unterschied – dieselbe Sprungweite!

Auf der Olympiaschanze von 1998 zeigte Kasai, dass er auch mit 54 Jahren noch lange nicht zum alten Eisen gehört. Nach dem ersten Durchgang lag der Olympiazweite von Sotschi 2014 tatsächlich auf Rang vier – mitten zwischen Japans Nachwuchshoffnungen.

Besonders kurios: Kasai sprang exakt so weit wie der erst 18-jährige Seigo Sasaki. Satte 36 Jahre liegen zwischen den beiden Japanern, doch beide landeten bei 130 Metern – sogar von derselben Startluke. Sasaki lag damit auf Rang drei, der 54-jährige "Flugsaurier" unmittelbar dahinter.

Die Sensation schien zum Greifen nahe. Doch im Finaldurchgang ging Kasai etwas die Luft aus. Nach nur 98 Metern fiel er noch auf den 13. Platz zurück. Auch Sasaki büßte einige Positionen ein und wurde Neunter.

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54-jähriger Ski-Dino träumt vom Weltcup

Den japanischen Meistertitel sicherte sich Ren Nikaido. Der dreifache Medaillengewinner der Olympischen Winterspiele von Mailand triumphierte mit Sprüngen auf 133 und 129,5 Meter. Sein Vorsprung auf den zweitplatzierten Yukiya Sato betrug gewaltige 55,6 Punkte. Dritter wurde Sakutaro Kobayashi.

Für Kasai könnte der 13. Platz trotzdem besonders wertvoll sein. Denn der Japaner kämpft weiterhin um eine Rückkehr in den Weltcup.

SAPPORO, JAPAN - FEBRUARY 14: Noriaki Kasai of Japan looks on during the official training of the Men's Large Hill HS137 during the FIS Men's Ski Jumping World Cup Sapporo at Okurayama Jump Stadium on February 14, 2025 in Sapporo, Hokkaido, Japan. (Photo by Kenta Harada/Getty Images) © Getty Images

Nach Rang 25 auf der Normalschanze schienen seine Chancen bereits gering. Doch der starke erste Durchgang auf der Großschanze macht wieder Hoffnung.

Kasai könnte Geschichte weiterschreiben

Bei den Heim-Weltcups in Sapporo dürfen bis zu elf japanische Springer antreten. Damit ist ein Startplatz für den mittlerweile 54-jährigen Kult-Springer wieder in Reichweite. Eine Nominierung ist allerdings noch nicht bestätigt.

Kasai war bereits bei den Olympischen Winterspielen 1992 in Albertville am Start. 2014 gewann er in Sotschi im Alter von 41 Jahren sensationell Silber auf der Großschanze.

Mehr als drei Jahrzehnte nach seinen ersten Olympischen Spielen kämpft der Japaner also noch immer um jeden Meter. Und ausgerechnet sein 130-Meter-Sprung in Hakuba könnte ihm nun die Tür zu einem weiteren Weltcup-Auftritt öffnen.